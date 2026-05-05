Лукашенко поздравил работников и ветеранов печати с профессиональным праздником

Праздник талантливых и неравнодушных людей, выбравших делом своей жизни ответственную работу в прессе, полиграфии и издательской сфере – в Беларуси отмечается День печати. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что богатейшая история белорусского печатного слова началась 500 лет назад с уникальной Библии Франциска Скорины, развивалась и крепла, проходя с народом все вехи его непростого пути.