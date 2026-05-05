Лукашенко поздравил работников и ветеранов печати с профессиональным праздником

Праздник талантливых и неравнодушных людей, выбравших делом своей жизни ответственную работу в прессе, полиграфии и издательской сфере – в Беларуси отмечается День печати. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства отметил, что богатейшая история белорусского печатного слова началась 500 лет назад с уникальной Библии Франциска Скорины, развивалась и крепла, проходя с народом все вехи его непростого пути.
«Сегодня нас по праву можно назвать одной из самых читающих наций в мире. В стране ежегодно выходят и пользуются неизменной популярностью более 20 миллионов экземпляров новых книг и сотни периодических изданий», – говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко назвал отрадным, что за книгой, газетой, журналом всегда стоят грамотные профессионалы, настоящие патриоты, которые приумножают и передают молодым авторам и журналистам лучшие отечественные традиции: объективность, честность, этичность, верность общечеловеческим идеалам и государственным интересам. «Убежден, и в дальнейшем каждое ваше слово будет направлено на сохранение мира и согласия на этой земле, созидание счастливого будущего для всех жителей любимой Беларуси», – отметил глава государства.