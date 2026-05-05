В Витебске презентовали новый фирменный стиль «Славянского базара»

В Витебске презентовали новый стиль 35-го международного форума искусств «Славянский базар». По итогам народного голосования выбрали логотип с ладьей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это отсылка к первой афише фестиваля 1992 года, где была изображена хрустальная музыкальная ладья. Теперь символ получил современное оформление.

Евгения Гурченко, художник-дизайнер центра культуры «Витебск»:

Ладья символизируют путешествие нашего фестиваля в течение 35 лет. И как звучит слоган нашей концепции нынешней: путешествие между прошлым и будущим, и в этом путешествии мы создаем искусство настоящего. Ладья наша хрустальная состоит из многих граней, которые подсвечивают грани искусства, чистоту помыслов.

На афишах сохранится и знаменитый василек. Теперь он хрустальный. До старта фестиваля осталось чуть больше двух месяцев – Витебск уже погружается в творческую атмосферу, а организаторы обещают насыщенную программу и рекордное число участников.