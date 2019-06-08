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Выпускные балы пройдут в Беларуси на выходных

08 июня 2019 11:25
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Новости Беларуси. Трогательный и волнительный праздник: выпускные балы пройдут 8 июня в большинстве школ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выпускные балы пройдут в Беларуси на выходных-1

55,4 тысячи одиннадцатиклассников по традиции будут встречать первый в жизни взрослый рассвет. Вечером им вручат аттестаты об общем среднем образовании. Ребят поздравят директора их школ, учителя и родители.

Выпускные балы пройдут в Беларуси на выходных-4

Развлекательные программы проходят при полном запрете алкоголя. Его сегодня не продают, например, в Минске. Традиционно повышенное внимание к таким ответственным праздникам проявляют правоохранители. За безопасностью в каждой школе или лицее будут следить милиционеры.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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