Выпускные балы пройдут в Беларуси на выходных

Новости Беларуси. Трогательный и волнительный праздник: выпускные балы пройдут 8 июня в большинстве школ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Трогательный и волнительный праздник: выпускные балы пройдут 8 июня в большинстве школ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
55,4 тысячи одиннадцатиклассников по традиции будут встречать первый в жизни взрослый рассвет. Вечером им вручат аттестаты об общем среднем образовании. Ребят поздравят директора их школ, учителя и родители.
Развлекательные программы проходят при полном запрете алкоголя. Его сегодня не продают, например, в Минске. Традиционно повышенное внимание к таким ответственным праздникам проявляют правоохранители. За безопасностью в каждой школе или лицее будут следить милиционеры.