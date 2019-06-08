Выпускные балы пройдут в Беларуси на выходных

Новости Беларуси. Трогательный и волнительный праздник: выпускные балы пройдут 8 июня в большинстве школ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

55,4 тысячи одиннадцатиклассников по традиции будут встречать первый в жизни взрослый рассвет. Вечером им вручат аттестаты об общем среднем образовании. Ребят поздравят директора их школ, учителя и родители.