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На выходных закроют движение троллейбусов по Ванеева и части Партизанского проспекта

07 июня 2019 21:23
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Новости Беларуси. Движение общественного транспорта изменится в районе площади Ванеева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На выходных закроют движение троллейбусов по Ванеева и части Партизанского проспекта-1

8 и 9 июня здесь будут менять асфальт – так же как, и на четной стороне Партизанского проспекта. В связи с этим троллейбусные маршруты здесь работать не будут. На время ремонта их заменят автобусы: организуют ряд временных маршрутов.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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