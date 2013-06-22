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Выпускники Института пограничной службы Беларуси 22 июня получили дипломы и погоны

22 июня 2013 15:04
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Новости Беларуси. В офицерском корпусе пограничной службы пополнение. Сегодня с боевым знаменем своего института с соблюдением всех традиций прощалась почти сотня выпускников. Дипломы, погоны, нагрудные знаки, и, конечно же, офицерский вальс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Моисеенко, начальник Института пограничной службы Республики Беларусь:
Часть из них возглавит подразделения, которые непосредственно охраняют государственную границу, отделы пограничной службы и будут проходить службу непосредственно в пограничных группах и пограничных отрядах. Мы уверенны, что они с честью и достоинством выполнят задачи.

На напутственные слова от старших по званию выпускники ответили клятвой верности общему делу. В этом году Институт пограничной службы закончили в том числе 11 офицеров оперативно-тактического уровня. Это уже зарекомендовавшие себя на службе специалисты и ближайший резерв на вышестоящие руководящие должности.

Перед грядущими трудовыми буднями на границе выпускников благословил батюшка. А на прощанье  с  альма-матер – хоровое «и все» и звон монет, которые по старой традиции бросают  в воздух.

Денис Веко, выпускник Института пограничной службы Республики Беларусь:
Ждали мы этого момента 5 лет, стремились к этому и наконец дождались. Переполняют чувства радости. Конечно, есть немножко и горечь, потому что с нашими товарищами, с которыми жили под одной крышей, которые стали фактически братьями, жалко разъезжаться. Достойно охранять нашу границу, дальше расти по карьере, принять заставу годика через три.

# общество # Государственная граница Беларуси # Владимир Моисеенко # Денис Веко # Выпускной в Беларуси

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