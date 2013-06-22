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В Могилёве в День всенародной скорби и памяти жертв Великой Отечественной войны прошла молодежная патриотическая акция «Звон скорби»

22 июня 2013 14:48
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Новости Беларуси. Сегодня в Могилеве прошла молодежная патриотическая акция «Звон скорби». В полдень в областном центре жертв Великой отечественной войны почтили минутой молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех церквях зазвучали колокола. Набат заставил на минуту остановиться неравнодушных прохожих, автомобили и общественный транспорт. Эта традиция - почитание памяти наших предков, которые положили свои жизни за наше мирное существование.

Жительница Могилёва:
Все люди на земле должны помнить об этом тяжелом дне и жить радостно, счастливо, помогать друг другу.

Жительница Могилёва:
22 июня - это День скорби. А колокольный звон - память о тех, кто не вернулся с войны.

Жительница Могилёва:
Минута молчания - память о войне, о тех, кто подарил нам мирное небо. Мы должны помнить о них всегда.

# общество # Беларусь помнит

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