Ко Дню всенародной скорби и памяти жертв Великой Отечественной войны прошли памятные мероприятия в Брестской крепости

Новости Беларуси. День всенародной скорби и памяти жертв Великой Отечественной войны сегодня в Беларуси. Ровно 72 года назад, на рассвете 22 июня войска фашистской Германии перешли границу Советского Союза, нарушив договор о ненападении. События этого дня навсегда изменили историю. С первых часов Беларусь стала ареной крупнейших военных операций Великой Отечественной. В той войне, которая длилась тысячу 418 дней, наша страна потеряла каждого третьего жителя. А первым удар неприятеля принял на себя гарнизон Брестской крепости.

Более 8 тысяч человек приняли участие в памятных мероприятиях в легендарной цитадели. Сегодня в четыре утра там вспоминали начало войны. Митинг-реквием прошел у Тереспольских ворот. Почтить память советских воинов в предрассветный час к пограничному Бугу пришли ветераны, жители Бреста, дети защитников Брестской крепости и гости города. Участники возложили цветы к Вечному огню и спустили венки на воды Буга.

После памятного митинга и возложения цветов, звенящую предрассветную тишину, как и 72 года назад, разорвали звуки рвущихся бомб и снарядов. Около полутысячи членов военно-исторических клубов из Беларуси, России, Украины, Эстонии воссоздали эпизоды обороны Восточного форта Брестской Крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тимофей Копылов, участник:

Во-первых, это тоже самое место, тоже самое время и тоже раннее утро. Это возможность очень глубоко почувствовать, понять, что думали, что чувствовали до нас. Как это воспринимал мой дед.

Вера Перошина, ветеран Великой Отечественной войны (Россия):

Мне трудно говорить. Я очень много пережила за эту войну. У меня три брата погибли. Вот так же погибли на поле боя. Как будто все вновь испытала. Все перед глазами проплыло, как их провожали 20-летних.

Отдать дань памяти защитникам, погибшим в роковое утро 22 июня 1941 года, сюда вместе с брестчанами пришли и более тысячи гостей пограничного города. Это делегации из Москвы и Санкт-Петербурга, городов-побратимов Бреста — Рязани, Волгограда и Тюмени, представители Украины, Польши и других государств.

Вместе со всеми «Дорогой памяти» от главного входа в мемориальный комплекс «Звезды» до Тереспольских ворот прошли и участники Всемирного конгресса русской прессы. Журналисты побывали не только на памятных мероприятиях в Брестской Крепости, но и посетили Беловежскую Пущу. Гости признаются, несмотря на изначально позитивные ожидания, увиденным сегодня искренне потрясены.

Лейла Саралаева, журналист (Кыргызстан):

Мы знали, что попадем на это историческое событие. И мы, конечно, потрясены, как вы проводите, как вы бережно храните, как вы поклоняетесь мужеству павших героев. Постоянно душили слезы, постоянно переполняли эмоции.

Андрей Авситидийский, журналист (Кипр):

То, что я увидел сегодня, у меня огромное впечатление. И, конечно, я хочу поблагодарить за это жителей Бреста и весь белорусский народ. Мы остаемся победителями до тех пор, пока помним, какой ценой досталась нам эта победа.