В Минске в память о жертвах июня 1941 провели траурный митинг

Новости Беларуси. В память о жертвах июня 1941 во всех городах страны ранним утром начались траурные митинги. На площади Победы в Минске офицеры и курсанты погранвойск возложили венки к обелиску и почтили минутой молчания память павших героев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Тикунов, начальник Главного управления идеологической работы Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

72 года назад в эти минуты уже наносился удар по территории Советского Союза. Тысячи пограничников и воинов Красной армии вступили в бой. Этот день памятен тем, что тысячи жизней были отданы и с этого начались отсчеты трагедий Великой Отечественной войны.

У этой даты нет срока давности. Ветеран, пограничник, полковник в отставке Петр Григорьевич Водолажский как сейчас помнит тот страшный день. Война застала его девятнадцатилетним парнем. Сегодня он вспоминает своих тогдашних ровесников, которые так и остались на границе.

Петр Водолажский, ветеран Великой Отечественной войны:

Пограничников утюжили танками, прямой наводкой из орудий расстреливали. Пограничников бомбили с самолетов. Они гибли, но не сдавались. Память об этих людях не умрет. Мы все и сейчас в долгу перед ними. Вечная слава им.

Запах пороха и звуки, от которых невольно вздрагиваешь. На «Линии Сталина» под Минском прошла реконструкция боевых действий на пограничной заставе. Все как в первые дни войны: нападение не по сценарию и битва до последнего патрона.

Среди зрителей — летчик-космонавт, дважды герой Советского союза Владимир Коваленок. В памятных мероприятиях наш земляк уже в пятый раз принимает участие вместе со своими студентами. В этом году в к ним присоединились и школьники из Башкирии. Делегация успела побывать в Бресте, на Кургане Славы, В Хатыни...

Владимир Коваленок, летчик-космонавт, дважды герой Советского союза:

Сегодня вот ребята, когда побывали в Хатыни, пришли оттуда тихие, грустные и каждый думал о своем.