В Беларуси 57 тысяч школьников зарегистрировались для участия в ЦЭ – подробности вступительной кампании

Залог хороших семейных отношений – это понимание и поддержка, что может понадобиться нашим детям во время предстоящей вступительной кампании. Она уже не за горами. Последние звонки прозвенят в школах уже 24 мая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А после выпускников ждут централизованные экзамены. Первый состоится 26 мая. Всего для участия в ЦЭ зарегистрировались около 57 тысяч школьников. Следующий этап вступительной кампании – подача документов и экзамены в вузах и сузах. Первыми к этому процессу подключатся целевики. Они могут подать документы уже с 27 июня.

А на неделе Министерство образования разместило специальную карту, где обозначены потенциальные места учебы для тех, кто планирует воспользоваться специальным направлением. Должно помочь с выбором. Накануне основной вступительной кампании начнется и прием документов победителей олимпиад. Он продлится с 27 июня по 2 июля. Как отмечают эксперты, в этом году набор в вузы сохраняется на уровне прошлого. Причем на бюджетную форму план увеличен и составляет около 32 тысяч человек.