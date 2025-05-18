В Беларуси 57 тысяч школьников зарегистрировались для участия в ЦЭ – подробности вступительной кампании
Залог хороших семейных отношений – это понимание и поддержка, что может понадобиться нашим детям во время предстоящей вступительной кампании. Она уже не за горами. Последние звонки прозвенят в школах уже 24 мая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А после выпускников ждут централизованные экзамены. Первый состоится 26 мая. Всего для участия в ЦЭ зарегистрировались около 57 тысяч школьников. Следующий этап вступительной кампании – подача документов и экзамены в вузах и сузах. Первыми к этому процессу подключатся целевики. Они могут подать документы уже с 27 июня.
А на неделе Министерство образования разместило специальную карту, где обозначены потенциальные места учебы для тех, кто планирует воспользоваться специальным направлением. Должно помочь с выбором.
Накануне основной вступительной кампании начнется и прием документов победителей олимпиад. Он продлится с 27 июня по 2 июля. Как отмечают эксперты, в этом году набор в вузы сохраняется на уровне прошлого. Причем на бюджетную форму план увеличен и составляет около 32 тысяч человек.
Надо отметить, что вступительная кампания – это важный этап не только для выпускников школ – они выбирают профессиональный и во многом жизненный путь, но и для страны в целом. Экономика во многом задает образовательные тренды. А что сейчас для нас важно? Правильно, экспорт, новые рынки. Наши интересы устремлены в Африку. А потому и специалисты нужны со знанием этого региона, с умением продавать и продвигать наши товары по всему миру. Не зря же сейчас говорят про маркетинг как про искусство. И что-то в этом определенно есть.