Выпускникам академии авиации вручили дипломы в Минске
Новости Беларуси. 30 июня под Минском на летном поле состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам академии авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Офицеры простились с боевым знаменем альма-матер и приняли кодекс чести. Под занавес церемонии в небе закружились вертолеты.
Роль авиации в современном мире трудно переоценить. Сегодня над Беларусью совершают рейсы самолеты авиакомпаний из 100 государств. Каждые сутки над страной пролетает около 1000 воздушных лайнеров.
Выпускники академии авиации составляют основу инженерно-технических кадров гражданской авиации Беларуси.
Андрей Мацке, выпускник Белорусской государственной академии авиации:
Немножко грустно после окончания. Пять лет учились вместе, а сейчас расходимся все по разным дорогам, по разным маршрутам.
Екатерина Каминская, выпускник Белорусской государственной академии авиации:
В будущее смотрю с надеждой, радостью, потому что понимаю, что образование очень хорошее, качественное. Спасибо за это академии авиации. Надеюсь, что смогу принять активное участие в становление нашей белорусской авиационной промышленности.
За знаниями в Белорусскую государственную академию авиации приезжают из самых разных стран СНГ. 30 июня в церемонии вручения дипломов участвовали дипломаты из Туркменистана и Таджикистана.
Григорий Ловшенко, ректор Белорусской государственной академии авиации:
На сегодняшний день в академии обучаются граждане более 10 зарубежных стран, включая Йемен, Таджикистан, Туркменистан и ряд других.
Планируется, конечно, развитие экспорта услуг и расширение географии. Мы полностью удовлетворяем потребности авиационных предприятий в Республике Беларусь, полностью удовлетворяем потребности в кадрах для Министерства обороны Республики Беларусь.
За свою более чем 40-летнюю историю учебное заведение претерпело ряд серьезных изменений: от Минского авиационного технического училища гражданской авиации ССCР до Белорусской государственной академии авиации. Изменения коснулись не только названия: главный акцент сделан на качество подготовки авиационного персонала. В целом же за годы существования ВУЗа путевку в жизнь получили тысячи специалистов.