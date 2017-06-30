Выпускникам академии авиации вручили дипломы в Минске

Новости Беларуси. 30 июня под Минском на летном поле состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам академии авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Офицеры простились с боевым знаменем альма-матер и приняли кодекс чести. Под занавес церемонии в небе закружились вертолеты. Роль авиации в современном мире трудно переоценить. Сегодня над Беларусью совершают рейсы самолеты авиакомпаний из 100 государств. Каждые сутки над страной пролетает около 1000 воздушных лайнеров. Выпускники академии авиации составляют основу инженерно-технических кадров гражданской авиации Беларуси.

Андрей Мацке, выпускник Белорусской государственной академии авиации:

Немножко грустно после окончания. Пять лет учились вместе, а сейчас расходимся все по разным дорогам, по разным маршрутам.

Екатерина Каминская, выпускник Белорусской государственной академии авиации:

В будущее смотрю с надеждой, радостью, потому что понимаю, что образование очень хорошее, качественное. Спасибо за это академии авиации. Надеюсь, что смогу принять активное участие в становление нашей белорусской авиационной промышленности. За знаниями в Белорусскую государственную академию авиации приезжают из самых разных стран СНГ. 30 июня в церемонии вручения дипломов участвовали дипломаты из Туркменистана и Таджикистана.