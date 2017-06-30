3 июля 2017 года в Гродно. Афиша мероприятий

Новости Беларуси. 3 июля в День Независимости Беларуси в каждом городе страны пройдут торжественные мероприятия. Мы посмотрели, какая праздничная программа ждет жителей города Гродно, которых поздравят коллективы города и области и группа Litesound.

Основная программа праздника:

10.00 – Митинг, посвящённый Дню Независимости Республики Беларусь (парк им.Ж.Э Жилибера)

Городской парк им.Ж.Э Жилибера

12.00 – 16.00 – интерактивная площадка «Достижения Гродненщины» (около Театра кукол)

12.00 – 18.00 – детская программа «Беларусь – источник вдохновения» (летняя сцена)

12.00 –17.00 – молодежная площадка «Цвети Родина под синим небом» (Швейцарская Долина)

Площадь Ленина

12.00 – 16.00 – спортивная площадка «Беларусь – моя слава, надежда и честь!»

12.00 – 16.00 – выставка достижений Гродненщины

Площадь Тызенгауза

11.00 – 17.00 – выставка военной техники

Улица Советская

13.00 – 16.00 – музыкальный Бродвей «Я люблю Беларусь!»

Площадь Советская

13.00 – 21.00 – праздничная программа «Беларусь – моя честь и слава!»

11.00 – 21.00 – ресторан под открытым небом

Курган Славы

19.00 – 22.50 – праздничная программа «Цвети Беларусь» .

-выступления коллективов «Миллениум», «Savenford Brass Band», кавер-бэнд «TENI»

-концертно-развлекательная программа от компании Velcom с участием проекта «Mikita» и группы «Litesound»

22.50 – республиканская акция «Споем гимн вместе!»

23.00 – праздничный салют

Афиша предоставлена сайтом grodno.gov.by