3 июля 2017 года в Бресте. Афиша мероприятий

Новости Беларуси. 3 июля белорусы с размахом отметят национальный праздник – День Независимости. Во всех белорусских городах состоятся торжественные мероприятия. Мы узнали, что ждет в этот день жителей Бреста.

10.00 – Церемония возложения цветов к памятнику «Освобождение» (Площадь Свободы)

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»

11.00 – Возложение цветов к Вечному огню

23.00 – Праздничный салют, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь

Площадь Ленина

22.00 – 23.00 – Праздничный концерт «Квiтней, зямля бацькоў маiх», республиканская акция «Споем гимн вместе»

21.20 – 22.00 – Выступление военных духовых оркестров города и Брестского городского оркестра духовой и эстрадной музыки

Парк культуры и отдыха

13.00 – 16.00 – Презентация традиционных региональных брендов Брестской области «Наши традиции – наши достижения»(традиционные региональные праздники Брестской области: «Огурец-молодец», «Лунінецкія клубніцы», «Мотальскія прысмакі» и т.д.)

13.00 – 22.00 – Ярмарка-ремесел «Город мастеров»

13.00 – 14.30 – Концерт-презентация профсоюзных коллективов Брестской области (Театр эстрады)

14.30 – 18.00 – Праздник любительских объединений «Захапленні на любы густ» (Театр эстрады)

16.30 – 17.00 – Подведение итогов областного конкурса сувениров «Берасцейскі падарунак» (Театр эстрады)

14.30 – 18.00 – Концерт «Беларусь гасцінная» с участием любительских коллективов Брестской области и областного клуба «Содружество» ГУК «БрООКЦ» (Театр эстрады)

09.00 – 20.00 – Городской парный турнир среди любителей по теннису (Теннисные корты)

09.00 – 20.00 – Городской турнир по теннису среди детей до 10 лет (Теннисные корты)

15.00 – 18.00 – Открытое первенство по айсштоку г. Бреста (Площадки для айсштока)

10.00 – 21.00 – Организация работы торговых точек

Улица Советская

11.00 – 19.00 – Областная фото-выставка «Беларусь на далоні» (ул. Советская, 54. Выставочный зал ГУК «БрООКЦ»)

16.00 – 19.00 – Праздничная концертная программа творческих коллективов и исполнителей г. Бреста «Вітаем песняй цябе, Беларусь!» ((Музыкальная площадка))

УК «Брестская областная библиотека им. М. Горького» (бульвар Космонавтов, 48)

12.00 – Анимационная программа для детей «Мая радзіма Беларусь»

Кинотеатр «Беларусь», ул. Советская, 62

Кинолектории «Я этой страной бесконечно горжусь», с демонстрацией белорусских фильмов «Беларусь. Документальная история», «Республика Беларусь ХХІ век», «Республика Беларусь, «Государственная граница» (ул. Советская, 62)

Брестский областной краеведческий музей (ул. Карла Маркса, 60)

9.00 – 18.00 – Фотодокументальная выставка «Мы для победы ничего не пожалеем»

Набережная Ф. Скорины, 32

11.00 – 12.30 – Музыкально - игровая программа «Мы дети твои, Беларусь»

10.00 – Кубок г. Бреста – 2017 по петанку (центральный пляж)

Площадка у торгового центра «Экватор», ул. Гаврилова, 16 (Московский район г. Бреста)

14.00 – 22.30 – Праздник «З любоўю да Беларусі»

Афиша предоставлена сайтом city-brest.gov.by