«Не вместо, а вместе»: наши коллеги – телеканал ОНТ – празднуют 15-летие

Новости Беларуси. «Не вместо, а вместе!». Вот уже 15 лет, как эти слова звучат в эфире Второго национального телеканала. ОНТ празднует 15-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Не вместо, а вместе!». Вот уже 15 лет, как эти слова звучат в эфире Второго национального телеканала. ОНТ празднует 15-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
30 июня наши коллеги принимают поздравления. Почетные грамоты от Администрации Президента, Палаты представителей, Министерства культуры получили популярные ведущие и корреспонденты – всего около 90 человек.
О последних новостях в эфире Второго национального телеканала они рассказывают с июня 2002. Тогда именно с новостей все и начиналось – «Контуры», «Наши новости». Уже потом в сетке вещания появились популярные телепроекты: документальные, спортивные, реалити-шоу, международные конкурсы. Они уже успели стать визитной карточкой телеканала. За все время их создано около полутора тысяч.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Очень важно, чтобы средства массовой информации доносили правдивую информацию до наших жителей, для нашего народа. Сегодня очень много сделано. Работают каналы, газетные, печатные издания. Конечно, хотелось бы, чтобы они развивались и дальше, прирастали новыми проектами, новыми идеями – теми, которые будут интересны сегодня нашим гражданам.
Своих коллег поздравил и наш телеканал.
Сегодня команда Второго национального – это 330 человек самых разных дирекций: информационной, программной, спецпроектов, технической, производственной. Талантливые и креативные – именно так можно сказать о каждом из сотрудников. А вот ставку на телеканале делать намерены на интерактивность, общение со зрителем и динамику.