«Не вместо, а вместе»: наши коллеги – телеканал ОНТ – празднуют 15-летие

Новости Беларуси. «Не вместо, а вместе!». Вот уже 15 лет, как эти слова звучат в эфире Второго национального телеканала. ОНТ празднует 15-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 июня наши коллеги принимают поздравления. Почетные грамоты от Администрации Президента, Палаты представителей, Министерства культуры получили популярные ведущие и корреспонденты – всего около 90 человек.

О последних новостях в эфире Второго национального телеканала они рассказывают с июня 2002. Тогда именно с новостей все и начиналось – «Контуры», «Наши новости». Уже потом в сетке вещания появились популярные телепроекты: документальные, спортивные, реалити-шоу, международные конкурсы. Они уже успели стать визитной карточкой телеканала. За все время их создано около полутора тысяч.