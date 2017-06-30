Прямой эфир

«Не вместо, а вместе»: наши коллеги – телеканал ОНТ – празднуют 15-летие

30 июня 2017 12:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Не вместо, а вместе!». Вот уже 15 лет, как эти слова звучат в эфире Второго национального телеканала. ОНТ празднует 15-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не вместо, а вместе»: наши коллеги – телеканал ОНТ – празднуют 15-летие-1

30 июня наши коллеги принимают поздравления. Почетные грамоты от Администрации Президента, Палаты представителей, Министерства культуры получили популярные ведущие и корреспонденты – всего около 90 человек.

О последних новостях в эфире Второго национального телеканала они рассказывают с июня 2002. Тогда именно с новостей все и начиналось – «Контуры», «Наши новости». Уже потом в сетке вещания появились популярные телепроекты: документальные, спортивные, реалити-шоу, международные конкурсы. Они уже успели стать визитной карточкой телеканала. За все время их создано около полутора тысяч.

«Не вместо, а вместе»: наши коллеги – телеканал ОНТ – празднуют 15-летие-4

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Очень важно, чтобы средства массовой информации доносили правдивую информацию до наших жителей, для нашего народа. Сегодня очень много сделано. Работают каналы, газетные, печатные издания. Конечно, хотелось бы, чтобы они развивались и дальше, прирастали новыми проектами, новыми идеями – теми, которые будут интересны сегодня нашим гражданам.

«Не вместо, а вместе»: наши коллеги – телеканал ОНТ – празднуют 15-летие-7

Своих коллег поздравил и наш телеканал.

Сегодня команда Второго национального – это 330 человек самых разных дирекций: информационной, программной, спецпроектов, технической, производственной. Талантливые и креативные – именно так можно сказать о каждом из сотрудников. А вот ставку на телеканале делать намерены на интерактивность, общение со зрителем и динамику.

# общество # Фотофакт # Телевидение в Беларуси # Наталья Кочанова

Другие новости рубрики

Все новости
3 июля 2017 года в Бресте. Афиша мероприятий
30 июня 2017 12:49

3 июля 2017 года в Бресте. Афиша мероприятий

3 июля 2017 года в Гродно. Афиша мероприятий
30 июня 2017 12:39

3 июля 2017 года в Гродно. Афиша мероприятий

3 июля 2017 в Могилёве. Афиша мероприятий
30 июня 2017 12:25

3 июля 2017 в Могилёве. Афиша мероприятий