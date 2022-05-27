«Продукция премиум-класса». Почему надпись «из твёрдых сортов» на пачке макарон важна для потребителя?

Новости Беларуси. Во времена, когда такие мельницы начали появляться на белорусских землях, чтобы получить муку, люди рассчитывали лишь на силу воды и ветра. Конструкция недешевая, а для обычных крестьян еще и непонятная, потому мельникам, как и кузнецам, часто приписывали дружбу с нечистой силой. В программе «Центральный регион» на СТВ сравним, как же производили муку пять столетий назад и сейчас.

70 % макаронных изделий в Беларуси производят именно в Борисове. Сейчас бывшая макаронная фабрика, которая когда-то была известна на весь Советский Союз, – цех комбината хлебопродуктов. Здесь пережили упадок 1990-х и сумели модернизировать производство. Лучшими в ассортименте считаются макароны из твердых сортов пшеницы. В этом сегменте борисовчане замахнулись на лавры итальянцев. Продукция импортозамещающая.

Александр Гаевский, начальник цеха по производству макаронных изделий:

Цех уже не первый год пробует свои возможности по производству макарон группы А. Если в прошлом году за год было произведено 125 тонн. То сейчас буквально за эти 4 месяца ввели и продали больше 110 тонн. В дальнейшем поставлена задача довести удельный вес группы А, так называемое импортозамещение, макароны из твердых сортов до 20 % в структуре производства данного вида продукции. Все возможности есть, чтобы выполнить это.

– Даже на пачке видна итальянская фраза «из твердых сортов пшеницы». Почему эта формулировка так важна для потребителей?

– Сегодня это продукция премиум-класса. Основные поставки в Беларусь производились за счет Италии, России. Сегодня есть возможности у нашего предприятия поставить на полки ассортимент этих видов продукции. Мы плотно работаем по поставке муки из южных районов Российской Федерации. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона медали – то, что сегодня это экологически правильное питание, здоровое питание – макароны группы А.