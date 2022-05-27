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«Продукция премиум-класса». Почему надпись «из твёрдых сортов» на пачке макарон важна для потребителя?

27 мая 2022 18:51
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Новости Беларуси. Во времена, когда такие мельницы начали появляться на белорусских землях, чтобы получить муку, люди рассчитывали лишь на силу воды и ветра. Конструкция недешевая, а для обычных крестьян еще и непонятная, потому мельникам, как и кузнецам, часто приписывали дружбу с нечистой силой. В программе «Центральный регион» на СТВ сравним, как же производили муку пять столетий назад и сейчас.

«Продукция премиум-класса». Почему надпись «из твёрдых сортов» на пачке макарон важна для потребителя? -1

70 % макаронных изделий в Беларуси производят именно в Борисове. Сейчас бывшая макаронная фабрика, которая когда-то была известна на весь Советский Союз, – цех комбината хлебопродуктов. Здесь пережили упадок 1990-х и сумели модернизировать производство. Лучшими в ассортименте считаются макароны из твердых сортов пшеницы. В этом сегменте борисовчане замахнулись на лавры итальянцев. Продукция импортозамещающая.

«Продукция премиум-класса». Почему надпись «из твёрдых сортов» на пачке макарон важна для потребителя? -4

Александр Гаевский, начальник цеха по производству макаронных изделий:
Цех уже не первый год пробует свои возможности по производству макарон группы А. Если в прошлом году за год было произведено 125 тонн. То сейчас буквально за эти 4 месяца ввели и продали больше 110 тонн. В дальнейшем поставлена задача довести удельный вес группы А, так называемое импортозамещение, макароны из твердых сортов до 20 % в структуре производства данного вида продукции. Все возможности есть, чтобы выполнить это. 

«Продукция премиум-класса». Почему надпись «из твёрдых сортов» на пачке макарон важна для потребителя? -7

– Даже на пачке видна итальянская фраза «из твердых сортов пшеницы». Почему эта формулировка так важна для потребителей?
– Сегодня это продукция премиум-класса. Основные поставки в Беларусь производились за счет Италии, России. Сегодня есть возможности у нашего предприятия поставить на полки ассортимент этих видов продукции. Мы плотно работаем по поставке муки из южных районов Российской Федерации. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона медали – то, что сегодня это экологически правильное питание, здоровое питание – макароны группы А.

«Продукция премиум-класса». Почему надпись «из твёрдых сортов» на пачке макарон важна для потребителя? -10

Основные виды нашей продукции делается из муки белорусских сортов. Пока, я так понимаю, не хватает нам тепловых дней или солнца, чтобы в Беларуси вырастить. Может, со временем появится. Говорят, что наши ученые работают над этим. Если они сделают, мы будем работать с белорусскими сортами. Это не вопрос.

«Продукция премиум-класса». Почему надпись «из твёрдых сортов» на пачке макарон важна для потребителя? -13

Макароны – не только национальная гордость Италии, но и один из самых любимых продуктов во всем мире. Интересный факт: больше всего на нашем рынке покупают рожки – порядка 30 %. Сейчас предприятие работает над выпуском макарон из цельнозерновой муки. Чтобы паста по-белорусски была не только вкусной, но и полезной.

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# Здоровье # общество # Александр Гаевский # Яна Шипко # Фотофакт

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