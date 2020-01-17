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Первый диагональный пешеходный переход в Гомеле. Как выглядит и что о нём думают жители

17 января 2020 13:23
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Новости Беларуси. В Гомеле появился первый диагональный пешеходный переход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непривычная дорожная разметка и дополнительные светофоры теперь на одном из перекрестков в самом центре города.

Первый диагональный пешеходный переход в Гомеле. Как выглядит и что о нём думают жители-1

Первый диагональный пешеходный переход в Гомеле. Как выглядит и что о нём думают жители-3

Опыт других стран показывает: пересечение перекрестка по диагонали значительно повышает пропускную способность пешеходных переходов. Гомельчане новацию восприняли положительно.

Первый диагональный пешеходный переход в Гомеле. Как выглядит и что о нём думают жители-6

Ирина Корниенко, жительница Гомеля:
Впервые сегодня иду. Очень удобно. Но необычно, если честно. Удобно, что по кругу не нужно обходить – одну и вторую дорогу.

Первый диагональный пешеходный переход в Гомеле. Как выглядит и что о нём думают жители-9

Иван Бородинчик, житель Гомеля:
Думаю, это приживется в Гомеле. Да и как все новое, это просто интересно.

Первый диагональный пешеходный переход в Гомеле. Как выглядит и что о нём думают жители-12

Андрей Гаркуша, начальник ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Экспериментально мы нанесли такого рода разметку. Посмотрим на оживленном перекрестке, как она будет себя вести. Уже сейчас я получают только положительные эмоции, положительные звонки от граждан, что действительно задумка удалась.

В условиях эксперимента все светофоры на этом участке дороги будут работать круглосуточно. В случае, если инициатива окажется успешной, она может прийти даже в райцентры.

Первый диагональный пешеходный переход в Гомеле. Как выглядит и что о нём думают жители-15

Первый диагональный пешеходный переход в Гомеле. Как выглядит и что о нём думают жители-17

Первый диагональный пешеходный переход в Гомеле. Как выглядит и что о нём думают жители-19

# Автодороги Беларуси # общество # Ирина Корниенко # Иван Бородинчик # Фотофакт

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