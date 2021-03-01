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Выполнять задачи, не щадя себя. О чём Иван Кубраков говорил со студентами Могилёвского института МВД?

01 марта 2021 15:24
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Новости Беларуси. Ключевые аспекты Всебелорусского народного собрания — на встрече с курсантами Могилевского института МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выполнять задачи, не щадя себя. О чём Иван Кубраков говорил со студентами Могилёвского института МВД?-1

Вуз посетил министр внутренних дел Иван Кубраков, который был участником самого большого форума страны. Во время встречи поднимались самые разные вопросы. Министр отметил высокое качество образования в системе внутренних дел, которое подтверждают эксперты из других стран. За опытом к белорусским офицерам готовы обратиться Россия и Узбекистан. Сейчас рассматривают возможности обучения курсантов из этих государств в Минской академии милиции. Кроме того, курсантам постоянно оказывается социальная поддержка. У них есть возможность строить жилье или получить арендное даже в столице.

Выполнять задачи, не щадя себя. О чём Иван Кубраков говорил со студентами Могилёвского института МВД?-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Республики Беларусь:
На Всебелорусском собрании Президент, выступая, отметил роль органов внутренних дел в обеспечении охраны общественного порядка, да и в целом безопасности. И сегодня я приехал в Могилевский институт, чтобы максимально довести эту информацию до наших курсантов.

Выполнять задачи, не щадя себя. О чём Иван Кубраков говорил со студентами Могилёвского института МВД?-7

Антон Коваленок, курсант Могилевского института МВД:
Он обратил внимание на то, что для того, чтобы достичь не только должности и звания, но и просто человеческого опыта, нужно прилагать много усилий для реализации тех задач, которые ты ставишь перед собой. И ты должен выполнять их, не щадя себя, стоять на страже закона и правопорядка нашей страны.

Выполнять задачи, не щадя себя. О чём Иван Кубраков говорил со студентами Могилёвского института МВД?-10

Встреча прошла в формате живого диалога. У ребят была возможность задать волнующие вопросы министру. Курсанты даже спросили Ивана Кубракова о любимых книгах, фильмах и обязательных качествах военного человека.

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Антон Коваленок # Фотофакт

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