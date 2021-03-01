Выполнять задачи, не щадя себя. О чём Иван Кубраков говорил со студентами Могилёвского института МВД?

Новости Беларуси. Ключевые аспекты Всебелорусского народного собрания — на встрече с курсантами Могилевского института МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вуз посетил министр внутренних дел Иван Кубраков, который был участником самого большого форума страны. Во время встречи поднимались самые разные вопросы. Министр отметил высокое качество образования в системе внутренних дел, которое подтверждают эксперты из других стран. За опытом к белорусским офицерам готовы обратиться Россия и Узбекистан. Сейчас рассматривают возможности обучения курсантов из этих государств в Минской академии милиции. Кроме того, курсантам постоянно оказывается социальная поддержка. У них есть возможность строить жилье или получить арендное даже в столице.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Республики Беларусь:

На Всебелорусском собрании Президент, выступая, отметил роль органов внутренних дел в обеспечении охраны общественного порядка, да и в целом безопасности. И сегодня я приехал в Могилевский институт, чтобы максимально довести эту информацию до наших курсантов.

Антон Коваленок, курсант Могилевского института МВД:

Он обратил внимание на то, что для того, чтобы достичь не только должности и звания, но и просто человеческого опыта, нужно прилагать много усилий для реализации тех задач, которые ты ставишь перед собой. И ты должен выполнять их, не щадя себя, стоять на страже закона и правопорядка нашей страны.