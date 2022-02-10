«Выполняли десантирование с вертолётов на канатах». Как прошёл первый день учений «Союзная решимость – 2022»

Для проведения маневров задействуют пять полигонов и четыре аэродрома. И сегодня впервые официально показано развертывание на территории Беларуси «Искандеров» ВС России, о которых ранее сообщалось лишь косвенно.

Михаил Левчук, военнослужащий сил специальных операций:

Сегодня мы выполняли десантирование с вертолетов на канатах (впервые это мероприятие проходило в истории соединения) с дальнейшим выходом на рубеж блокирования для уничтожения незаконных вооруженных формирований. В это же время соседние подразделения выполняли десантирование посадочным способом на незнакомые участки местности и проводили поисковые мероприятия, проходили все подготовку обязательную. В последующем была предполетная подготовка на реальном вертолете, и только после этого начинали в воздухе.

Екатерина Забенько, СТВ:

Напомним, это не внезапные маневры. Об учении еще в конце 2021 года договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин. Основные цели – проверка боеспособности армий, современной техники и вооружения на деле. Ну и, конечно, никто не скрывает, что это и вынужденная реакция на абсурдное поведение Украины, где заявляют о готовящемся вторжении России и, разумеется, военной активности НАТО у границ Союзного государства. Проводимые военные мероприятия демонстрируют Западу сплоченность Беларуси и России, а также показывают нашу готовность в любую минуту защищать свою независимость.