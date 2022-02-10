Прямой эфир

«Выполняли десантирование с вертолётов на канатах». Как прошёл первый день учений «Союзная решимость – 2022»

10 февраля 2022 16:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Военные Беларуси и России приступили к основному этапу проверки сил реагирования. Сегодня, 10 февраля, началось совместное учение «Союзная решимость – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для проведения маневров задействуют пять полигонов и четыре аэродрома. И сегодня впервые официально показано развертывание на территории Беларуси «Искандеров» ВС России, о которых ранее сообщалось лишь косвенно.

«Выполняли десантирование с вертолётов на канатах». Как прошёл первый день учений «Союзная решимость – 2022»-1

На полигоне Брестский военнослужащие десантно-штурмовой бригады отработали элементы беспарашютного десантирования из вертолетов Ми-8. В район выполнения задачи гвардейцы перемещаются различными способами. Подразделения отрабатывают десантирование из винтокрылых машин посадочным способом и с помощью специального каната. Последний элемент выполняется впервые.

«Выполняли десантирование с вертолётов на канатах». Как прошёл первый день учений «Союзная решимость – 2022»-4

Полученные навыки и опыт существенно повысят возможности голубых беретов. Они смогут десантироваться в самые труднодоступные места на неподготовленные площадки. Практической отработке в воздухе предшествовала серьезная подготовка на земле.

«Выполняли десантирование с вертолётов на канатах». Как прошёл первый день учений «Союзная решимость – 2022»-7

Михаил Левчук, военнослужащий сил специальных операций:
Сегодня мы выполняли десантирование с вертолетов на канатах (впервые это мероприятие проходило в истории соединения) с дальнейшим выходом на рубеж блокирования для уничтожения незаконных вооруженных формирований. В это же время соседние подразделения выполняли десантирование посадочным способом на незнакомые участки местности и проводили поисковые мероприятия, проходили все подготовку обязательную. В последующем была предполетная подготовка на реальном вертолете, и только после этого начинали в воздухе.

Екатерина Забенько, СТВ:
Напомним, это не внезапные маневры. Об учении еще в конце 2021 года договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин. Основные цели – проверка боеспособности армий, современной техники и вооружения на деле. Ну и, конечно, никто не скрывает, что это и вынужденная реакция на абсурдное поведение Украины, где заявляют о готовящемся вторжении России и, разумеется, военной активности НАТО у границ Союзного государства. Проводимые военные мероприятия демонстрируют Западу сплоченность Беларуси и России, а также показывают нашу готовность в любую минуту защищать свою независимость.

«Выполняли десантирование с вертолётов на канатах». Как прошёл первый день учений «Союзная решимость – 2022»-10

Учение продлится до конца следующей недели. По окончании маневров российские военные вернутся в пункты постоянной своей дислокации.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Михаил Левчук # Екатерина Забенько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сколько школ и детских садов построили в Минске за последние 25 лет?
10 февраля 2022 16:22

Сколько школ и детских садов построили в Минске за последние 25 лет?

«Проявить свою гражданскую позицию». В Бресте более 70 молодых педагогов выступят наблюдателями на референдуме
10 февраля 2022 16:12

«Проявить свою гражданскую позицию». В Бресте более 70 молодых педагогов выступят наблюдателями на референдуме

Ковидные бригады формируются в зависимости от нагрузки. В Минской области поликлиники работают в выходные
10 февраля 2022 15:24

Ковидные бригады формируются в зависимости от нагрузки. В Минской области поликлиники работают в выходные