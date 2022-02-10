«Выполняли десантирование с вертолётов на канатах». Как прошёл первый день учений «Союзная решимость – 2022»
Новости Беларуси. Военные Беларуси и России приступили к основному этапу проверки сил реагирования. Сегодня, 10 февраля, началось совместное учение «Союзная решимость – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для проведения маневров задействуют пять полигонов и четыре аэродрома. И сегодня впервые официально показано развертывание на территории Беларуси «Искандеров» ВС России, о которых ранее сообщалось лишь косвенно.
На полигоне Брестский военнослужащие десантно-штурмовой бригады отработали элементы беспарашютного десантирования из вертолетов Ми-8. В район выполнения задачи гвардейцы перемещаются различными способами. Подразделения отрабатывают десантирование из винтокрылых машин посадочным способом и с помощью специального каната. Последний элемент выполняется впервые.
Полученные навыки и опыт существенно повысят возможности голубых беретов. Они смогут десантироваться в самые труднодоступные места на неподготовленные площадки. Практической отработке в воздухе предшествовала серьезная подготовка на земле.
Михаил Левчук, военнослужащий сил специальных операций:
Сегодня мы выполняли десантирование с вертолетов на канатах (впервые это мероприятие проходило в истории соединения) с дальнейшим выходом на рубеж блокирования для уничтожения незаконных вооруженных формирований. В это же время соседние подразделения выполняли десантирование посадочным способом на незнакомые участки местности и проводили поисковые мероприятия, проходили все подготовку обязательную. В последующем была предполетная подготовка на реальном вертолете, и только после этого начинали в воздухе.
Екатерина Забенько, СТВ:
Напомним, это не внезапные маневры. Об учении еще в конце 2021 года договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин. Основные цели – проверка боеспособности армий, современной техники и вооружения на деле. Ну и, конечно, никто не скрывает, что это и вынужденная реакция на абсурдное поведение Украины, где заявляют о готовящемся вторжении России и, разумеется, военной активности НАТО у границ Союзного государства. Проводимые военные мероприятия демонстрируют Западу сплоченность Беларуси и России, а также показывают нашу готовность в любую минуту защищать свою независимость.
Учение продлится до конца следующей недели. По окончании маневров российские военные вернутся в пункты постоянной своей дислокации.