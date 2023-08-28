«Возбуждено 14 уголовных дел». Менеджер и директор минской фирмы продавали запчасти к сельхозтехнике по завышенным ценам

Новости Беларуси. Не все заботятся о благосостоянии страны. Есть те, кто своими действиями в целях наживы готов поставить продовольственную безопасность под угрозу. Но белорусская милиция выявляет подобные факты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Брестчине задержали директора и менеджеров столичной фирмы, которые организовали схему поставок запчастей к сельхозтехнике по завышенным ценам. С начала года фигуранты неоднократно передавали должностным лицам агропредприятий республики взятки за выбор организации в качестве поставщика и своевременную оплату.

Валерий Балабуев, заместитель начальника ГУБЭП МВД:

Главным управлением Следственного комитета в отношении получателей незаконных денежных вознаграждений возбуждено 14 уголовных дел, а в отношении взяткодателей – 5. Всего в период проведения активной фазы уборочной кампании в июле-августе текущего года по результатам проведения мероприятий, направленных на обеспечение сохранности собранного урожая и иных товарно-материальных ценностей, в республике выявлено 156 преступлений. Преобладают кражи горюче-смазочных материалов, комплектующих и запасных частей к сельхозтехнике, зерна нового урожая, а также присвоение денежных средств, взяточничество в сфере закупок.