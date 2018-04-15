«Выполнен в консервативном стиле». К 5-летию Комитета судебных экспертиз презентовали конверт с символикой ведомства

Новости Беларуси. О первом знаковом отрезке в истории отечественного Комитета судебных экспертиз теперь узнают во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К пятилетию создания структуры выпущен специальный конверт. Его презентация прошла 14 апреля. 30 тысяч экземпляров украшены символикой ведомства, которое работает под девизом «Объективность. Честь. Отечество».

Дмитрий Шедко, первый заместитель связи и информатизации Беларуси: Выполнен в консервативном стиле, содержит изображение здания Комитета и его эмблему. Собственно говоря, это то, что является видимыми, явными, очевидными символами ведомства.

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Мы активно развиваем базу ДНК, которая сейчас дает хорошие результаты по раскрытию преступлений прошлых лет. В перспективе у нас автоматизация этой базы.

Сейчас в Комитете судебных экспертиз проводят более 160 видов исследований, а также сертифицируют оружие и боеприпасы.