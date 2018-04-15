В чём польза и вред весенних паводков для белорусов, сельхозугодий и рек. Репортаж СТВ из Гомельской области

Новости Беларуси. В 13 районах Беларуси есть подтопления из-за весеннего паводка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего тревожных адресов в Гомельской области.
Новости Беларуси. В 13 районах Беларуси есть подтопления из-за весеннего паводка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего тревожных адресов в Гомельской области.
Сотрудники МЧС круглосуточно следят за ситуацией.
Валентина Смирнова уже, кажется, смирилась с разорением своего хозяйства. Вешние воды в считанные часы превратили двор и огород в озеро, забрали дрова, замочили сено и комбикорма, корову выселили на улицу.
Всему виной небольшая речушка Хоропуть, летом ее можно перейти по колено. Впервые за всю историю наблюдений уровень в ней поднялся до отметки в 300 миллиметров. На окраине города река затопила гектары сельхозугодий. Чтобы спасти жилую застройку, пришлось возвести настоящую линию обороны.
Владимир Малиновский, начальник Добрушского районного подразделения МЧС:
Удалось отстоять целый микрорайон. Подсыпали дорогу, укрепили ее с помощью мешков, бутового камня. Сейчас ситуация стабильная, вода пошла на убыль.
Задержало половодье – пусть и не так радикально – аграриев по всему Полесью. Однако у хлеборобов отношение к воде другое.
Ольга Барановская, заведующий отделом РУП «Гомельская областная сельскохозяйственная опытная станция НАН Беларуси:
Пускай лучше немного проблемная весна, но с влагой. Потому что для озимых очень хорошо, влага для них. Мы сейчас можем спокойно внести удобрения, не как в прошлом году – в песок.
Для песчаных почв юго-востока страны с точки зрения аграриев лишней воды не бывает. И пусть в низинах сейчас еще не помогут даже спаренные колеса у тракторов, на возвышенностях уже срочно нужно закрывать влагу в земле с помощью культиваторов.
Александр Добриян, СТВ:
В этом году всех удивили малые реки. Влаги в белорусских лесах и на полях было достаточно, чтоб превратить их в бурные потоки.
Вот, например, Уза: четыре года безводья она была скромным ручьем. Всё изменилось этой весной. Сил хватило даже для того, чтобы разрушить капитальный металлический мост.
Половодье – нормальная часть полноценной жизни рек. Без большой воды реки деградируют.
Ольга Калугина, начальник отдела гидрологии Гомельоблгидромета:
Для маленьких рек да и для больших полноценное половодье очень важно. Река сама очищает себя от скопившегося ила. Когда есть вода, реки не зарастают, не происходит деформация русел. Поэтому паводок для рек – это, конечно, хорошо.
Тем временем, малые реки постепенно приходят в берега. Незначительный рост продолжается лишь на крупных водных артериях, таких как Днепр или Сож. Правда, не за горами вторая волна паводка. Через пару недель ситуацию подкорректируют вешние воды с территории России.