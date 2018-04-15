«Кто-то ловит рыбу, кто-то катается на байке». В Минске официально открылся мотосезон заездом байкеров

Новости Беларуси. Брутальный заезд байкеров в Минске официально открыл мотосезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местом встречи сотни единомышленников стала площадка у Ледового дворца спорта.
Новости Беларуси. Брутальный заезд байкеров в Минске официально открыл мотосезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местом встречи сотни единомышленников стала площадка у Ледового дворца спорта.
Собираться участники начали еще задолго до начала праздника. Отмечают это событие каждый год: уже по традиции, мотоциклисты колонной проезжают по улицам Минска.
Так инспекторы ГАИ привлекают внимание мотолюбителей к безопасности и культуре вождения, поскольку с открытием сезона число аварий возрастает.
Елена и Павел Мосевичи:
Приехали в первый раз. Нравятся мотоциклы, друзей много ездит. Свободный денек выдался, погода хорошая. Катаемся уже третий сезон.
Михаил, байкер:
Кто-то ловит рыбу, кто-то катается на байке. Я не скажу, что я – для мотоцикла, скорее, мотоцикл для меня. Катаюсь больше десяти лет. Здесь участие принимаю раз пятый.
Мотоциклисты показали свое мастерство – различные элементы, но уже на другой площадке – возле столичного Дворца спорта.