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«Кто-то ловит рыбу, кто-то катается на байке». В Минске официально открылся мотосезон заездом байкеров

15 апреля 2018 12:17
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Новости Беларуси. Брутальный заезд байкеров в Минске официально открыл мотосезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местом встречи сотни единомышленников стала площадка у Ледового дворца спорта.

«Кто-то ловит рыбу, кто-то катается на байке». В Минске официально открылся мотосезон заездом байкеров-1

Собираться участники начали еще задолго до начала праздника. Отмечают это событие каждый год: уже по традиции, мотоциклисты колонной проезжают по улицам Минска.

Так инспекторы ГАИ привлекают внимание мотолюбителей к безопасности и культуре вождения, поскольку с открытием сезона число аварий возрастает.

«Кто-то ловит рыбу, кто-то катается на байке». В Минске официально открылся мотосезон заездом байкеров-4

Елена и Павел Мосевичи:
Приехали в первый раз. Нравятся мотоциклы, друзей много ездит. Свободный денек выдался, погода хорошая. Катаемся уже третий сезон.

«Кто-то ловит рыбу, кто-то катается на байке». В Минске официально открылся мотосезон заездом байкеров-7

Михаил, байкер:
Кто-то ловит рыбу, кто-то катается на байке. Я не скажу, что я – для мотоцикла, скорее, мотоцикл для меня. Катаюсь больше десяти лет. Здесь участие принимаю раз пятый.

Мотоциклисты показали свое мастерство – различные элементы, но уже на другой площадке – возле столичного Дворца спорта.

# общество # Фотофакт # Мотоциклисты

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