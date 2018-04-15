«Кто-то ловит рыбу, кто-то катается на байке». В Минске официально открылся мотосезон заездом байкеров

Новости Беларуси. Брутальный заезд байкеров в Минске официально открыл мотосезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местом встречи сотни единомышленников стала площадка у Ледового дворца спорта.

Собираться участники начали еще задолго до начала праздника. Отмечают это событие каждый год: уже по традиции, мотоциклисты колонной проезжают по улицам Минска.

Так инспекторы ГАИ привлекают внимание мотолюбителей к безопасности и культуре вождения, поскольку с открытием сезона число аварий возрастает.