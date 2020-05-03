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Военные химики провели дезинфекцию в двух школах и детском саду в Боровлянах

03 мая 2020 11:53
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Новости Беларуси. Военные химики продолжают оказывать помощь в борьбе с распространением коронавируса. Специалисты провели дезинфекцию в двух школах и детском саду в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные химики провели дезинфекцию в двух школах и детском саду в Боровлянах-1

Войска обработали уже более 150 объектов, в первую очередь системы здравоохранения. Также были продезинфицированы объекты Вооруженных Сил: соединения и воинские части, армейские учреждения здравоохранения и учреждения образования.

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Современные средства индивидуальной защиты и специальная техника позволяют проводить процедуру безопасно и качественно.

Военные химики провели дезинфекцию в двух школах и детском саду в Боровлянах-4

Сводный батальон особой защиты работает уже две недели. Задействованы 170 военных специалистов-химиков и 60 единиц техники.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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