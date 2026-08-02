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Выплата матпомощи для многодетных семей к школе началась в Беларуси

02 августа 2026 07:50
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Многодетные семьи Беларуси начинают получать единовременную выплату к школе. Средства полагаются тем, кто воспитывает трех и более детей до 18 лет. При этом доход семьи не важен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выплата матпомощи для многодетных семей к школе началась в Беларуси-2

Размер господдержки – 30 % от бюджета прожиточного минимума, или более 159 рублей на каждого школьника. Чтобы подать заявление, необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. В Минске и некоторых районах Брестской, Витебской и Гродненской областей – по месту учебы ребенка. Предусмотрены и дополнительные выплаты: государственная адресная соцпомощь, а также выплаты по месту работы родителей.

# Государственная социальная политика # Многодетные семьи в Беларуси

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