Выплата матпомощи для многодетных семей к школе началась в Беларуси

Многодетные семьи Беларуси начинают получать единовременную выплату к школе. Средства полагаются тем, кто воспитывает трех и более детей до 18 лет. При этом доход семьи не важен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Размер господдержки – 30 % от бюджета прожиточного минимума, или более 159 рублей на каждого школьника. Чтобы подать заявление, необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. В Минске и некоторых районах Брестской, Витебской и Гродненской областей – по месту учебы ребенка. Предусмотрены и дополнительные выплаты: государственная адресная соцпомощь, а также выплаты по месту работы родителей.