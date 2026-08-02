Лукашенко поздравил работников и ветеранов БЖД с профессиональным праздником

Коллектив Белорусской железной дороги достойно справится с новыми задачами по совершенствованию логистических маршрутов, контейнерных перевозок, инфраструктуры международных транспортных коридоров. Об этом говорится в поздравлении Президента работникам и ветеранам Белорусской железной дороги с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белорусская железная дорога сегодня объединяет десятки тысяч сотрудников, которые своим трудом гарантируют пунктуальность, надежность и безопасность перевозки почти 60 миллионов пассажиров и порядка 100 миллионов тонн грузов в год. Железнодорожники участвуют в реализации значимых для страны проектов в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. В условиях расширения географии поставок на внешние рынки активно внедряются современные сервисы, в результате чего отечественная продукция экспортируется более чем в 100 стран мира», – отметил глава государства.

Президент пожелал всем крепкого здоровья и профессиональных достижений на благо родной Беларуси.