Новости Беларуси. Выплата материальной помощи к 70-летию Победы будет завершена в Минске 10 апреля. Ее уже получили около 70% от общего числа ветеранов Великой Отечественной войны и представителей отдельных категорий граждан, пострадавших от последствий войны.

Также в преддверии дня Победы волонтеры и активисты БРСМ окажут шефскую помощь ветеранам и помогут навести порядок в домах и квартирах.

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Выплату проводим в торжественной обстановке, подключаем сюда молодежь, БРСМ и пионеров, чтобы это все-таки был патриотический знак. В то же время это общение для наших ветеранов. Они с удовольствием принимают молодежь, принимают ребят, общаются, рассказывают и делятся своими воспоминаниями.