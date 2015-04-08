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Студенты шести вузов Минска 8 апреля выступили в роли спасателей

08 апреля 2015 18:15
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Новости Беларуси. 8 апреля в роли спасателей, готовых преодолеть огонь, воду и медные трубы, выступили столичные студенты. На линии старта – команды сразу из шести вузов Минска, в арсенале участников – желание победить и спасательная экипировка. Общегородским соревнованиям «Студенты. Безопасность. Будущее» дан старт.

Бег с препятствиями, борьба с огнем, преодоление высоты – за несколько дней начинающим спасателям придется пройти сразу семь конкурсных испытаний.

Уже 9 апреля участники проявят свои интеллектуальные способности в знании правил безопасности. А лучших ждет участие в республиканском этапе конкурса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Павел Филимонов, начальник Центра пропаганды и социокультурной деятельности Минского городского управления МЧС:
Цель самого конкурса – это научить наших студентов, как действовать в случае реальной чрезвычайной ситуации, а также обучить культуре безопасности.

Студент:
Мы готовились упорно, каждый день, ночуя на репетиция. В том году мы уже принимали участие в данном конкурсе. Мы прошли городской этап, победили.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Павел Филимонов

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