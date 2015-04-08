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Жительница Речицы открыла выставку собственной коллекции миниатюрной обуви

08 апреля 2015 17:45
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Новости Беларуси. Какая женщина не мечтает о гардеробе, где есть полторы сотни пар туфель? Жительница Речицы Светлана Бацунова воплотила мечту в жизнь. Правда, ее обувь миниатюрных размеров.

Туфли, ботинки, ботильоны, сапоги и лапти – в коллекции нет ни одной пары, которую можно было бы обуть в театр или спортзал. Зато за каждым экспонатом – целая жизненная история.

Модели изготовлены из самых разнообразных материалов – фарфор, керамика, стекло, лоза и металл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Бацунова, автор выставки:
Как получилась первая туфелька? Наверное, понравилась и я ее купила, потому что был красивый ее вид. А потом друзья, знакомые, зная, что я этим делом увлекаюсь, на День рождения, на праздники вот эту, вот эту. И так потихоньку.

# общество # Выставки # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт

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