32 дня до Великой Победы: 8 апреля 1945 года в Кёнигсберге захвачены городской порт и железнодорожная станция

Новости Беларуси. 32 дня до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до главной исторической даты XX века. 8 апреля 1945 года продолжались бои за Кёнигсберг. Советские войска захватили городской порт и железнодорожную станцию.

Более шести тысяч вылетов совершила авиация Красной армии за эти сутки. Сжимая кольцо вокруг врага, наши подразделения отрезали немецкий гарнизон от основных сил на Земланском полуострове.

Мы же продолжаем вспоминать те страшные годы войны, погружаясь в истории очевидцев и ветеранов. Василий Давжонок почти всю войну воевал в партизанском отряде, участвовал и в параде партизан в Минске в 1944 году, а после войны написал книгу о партизанском движении в Беларуси.

Василий Давжонок, ветеран Великой Отечественной войны:

Партизанским отрадам приказ отдал Комбрех, что готовиться к боевой операции по разгрому Плечинского гарнизона. Около трех тысяч было немцев. Это сила. А партизанская бригада располагала примерно 1,5 тысячи человек. Разгромили, захватили: полицию, жандармерию, разведку, контрразведку немецкую, штабы, зоты эти штурмовать, уничтожать. Было около полусотни Плечинских гарнизонов. Это же нелегкое дело. И брали с наименьшими потерями.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам «горячей линии» СТВ. До Великой Победы оставалось 32 дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.