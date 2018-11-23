«Выпала с 11 этажа и хозяева сдали ее на эвтаназию». Минчане организовывают частные приюты для бездомных животных

Диана Галех, корреспондент:

Знакомьтесь, это Пух. Черно-белый красавец попал в отлов. Неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы его не приютили добрые люди.

И таких историй в этих стенах – не счесть. В приюте, который организовали волонтеры, сейчас находится 150 котов. Все они бездомные. Кого-то выбросили на улицу хозяева, другие – потерялись в большом городе, а третьи – были серьезно травмированы.

Наталья Индюкова, волонтер:

Жемчужинка выпала с 11 этажа и получила травму позвоночника. Из-за этого у нее начались проблемы со здоровьем и хозяева сдали ее на эвтаназию, т. к. не могли обеспечивать ей полноценный уход. Теперь она живет у нас, волонтеры за ней ухаживают и она ждет новых хозяев.

Мария Знак, волонтер:

У Ляли начались неврологические проблемы и хозяева сдали ее в отлов. Сейчас ее состояние лучше, к сожалению, это неизлечимо, но Ляля может быть полноценным животным в вашем доме.

Регулярно сюда попадают новые «временные» постояльцы. Некоторым везет, они находят новый дом. Другие живут здесь месяцами. Над поиском хозяев трудится целая бригада. За 8 лет существования приюта удалось пристроить в добрые руки около трех тысяч котов.

Екатерина Кузнецова, волонтер:

Коты у нас все вакцинированы, стерилизованы и кастрированы, осмотрены ветеринаром, поэтому смело приходить в приют. Волонтеры всегда расскажут об особенностях, характере и здоровье.

А этот приют находится в частном секторе. Пристанище своими силами организовала учитель математики Наталья. Женщина с детства не могла проходить мимо брошенных животных, забирала их к себе. А когда спасенышей стало очень много, решила снять деревенский домик и поселила туда подопечных.

Наталья Зайцева, руководитель приюта:

Одним из направлений, которым мы занимаемся, это программа стерилизации уличных кошек. Привозим, стерилизуем, передерживаем после операции, потом животное выпускается обратно. Эти животные из деревень, дач и дворов.

Нередко Наталья спасает четырехлапых не только с улицы, но и со стихийных приютов. Женщина с ужасом вспоминает недавнюю историю, когда в однокомнатной квартире в Минске ютились почти 90 котов, большинство из них – больные (здесь подробнее). Специалисты, работающие с животными, настаивают, что такое стихийное пристанище – это пример жестокого обращения с братьями меньшими.