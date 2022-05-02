«У меня в душе воспоминания, любовь к близким». Как белорусы готовятся к Радунице?

Новости Беларуси. Накануне Радуницы у большинства белорусов понедельник, 2 мая, – нерабочий день. Это уже традиция – продлевать первые выходные после православной Пасхи, чтобы все смогли посетить кладбища и помянуть родственников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принято заранее приводить в порядок могилы. Для этого тысячи горожан направились на свою малую родину.

На повышенный пассажиропоток отреагировала железная дорога, запустив дополнительные поезда. Изменения есть и в работе другого общественного транспорта (подробнее здесь).

Галина Малаховская, минчанка:

Для меня этот праздник очень серьезный, то есть у меня в душе воспоминания, любовь к близким. Я чту все эти праздники, где напоминание идет о наших близких. Я завтра иду на панихиду, обязательно схожу, вчера заказала обедню, панихиду и сорокоуст, чтобы молились о наших близких. Ну и сама, естественно, хожу на службы, особенно в такие дни.