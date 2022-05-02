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«У меня в душе воспоминания, любовь к близким». Как белорусы готовятся к Радунице?

02 мая 2022 10:45
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Новости Беларуси. Накануне Радуницы у большинства белорусов понедельник, 2 мая, – нерабочий день. Это уже традиция – продлевать первые выходные после православной Пасхи, чтобы все смогли посетить кладбища и помянуть родственников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принято заранее приводить в порядок могилы. Для этого тысячи горожан направились на свою малую родину.

«У меня в душе воспоминания, любовь к близким». Как белорусы готовятся к Радунице?-1

На повышенный пассажиропоток отреагировала железная дорога, запустив дополнительные поезда.

Изменения есть и в работе другого общественного транспорта (подробнее здесь).

«У меня в душе воспоминания, любовь к близким». Как белорусы готовятся к Радунице?-4

Галина Малаховская, минчанка:
Для меня этот праздник очень серьезный, то есть у меня в душе воспоминания, любовь к близким. Я чту все эти праздники, где напоминание идет о наших близких. Я завтра иду на панихиду, обязательно схожу, вчера заказала обедню, панихиду и сорокоуст, чтобы молились о наших близких. Ну и сама, естественно, хожу на службы, особенно в такие дни.

«У меня в душе воспоминания, любовь к близким». Как белорусы готовятся к Радунице?-7

Татьяна Дорофеева, минчанка:
Маленькую пасочку везем, яйца везем, и, как говорится, все поминальное, то, что у нас было в доме. Ну и стараемся убрать там, украсить все это.

# Православные в Беларуси # общество # Галина Малаховская # Татьяна Дорофеева # Фотофакт

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