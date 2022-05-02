Коридор затмений. Что это такое и как этот период может повлиять на будущее?

Коридор затмений – кармическое явление. В это время каждый житель планеты может повлиять на свою дальнейшую жизнь. Начался он 30 апреля и продлится до 16 мая.

Виктория Барздыко, астролог:

Затмения несут негативную энергетику, нужно весь этот период пройти максимально легко: ни с кем не ссориться, вести себя спокойно, не предпринимать никаких новых действий. Когда человек совершает плохие поступки, повышается риск попасть в тяжелую жизненную ситуацию. В таком случае вас ждет болезненный бумеранг. Желательно в это время заниматься своим внутренним миром, но ни в коем случае не совершать резких перемен.

Виктория Барздыко:

Все события кармически предначертаны судьбой, и только сам человек своими поступками повлиял на эти события. Но, к сожалению, в момент затмений уже ничего нельзя изменить. Максимально они влияют примерно полтора года, но то, что происходит в этот период, может влиять на 9,5 лет, а также и на 18,5 лет. У каждого человека в натальной карте есть кармические узлы, которые оказывают влияние на судьбу. Они расположены в различных домах гороскопа и знаках зодиака. На данный момент узлы идут по оси Скорпион-Телец и больше всего затрагивают тему финансов, внутреннего ресурса и личных взаимоотношений.

Виктория Барздыко:

Сейчас есть несколько тенденций, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, это накопление денежных средств. Не стоит брать кредиты, рассрочки, одалживать деньги. Нужно учиться пользоваться своим заработком. Во-вторых, это накопление внутреннего ресурса, иммунитета в первую очередь. Нужно обратить внимание на свое здоровье. Также стоит обратить внимание на отдых. Важно наладить отношения с близкими и любимым человеком. Коридор затмений считают эмоционально трудным периодом, но есть и положительные стороны этого явления.

Татьяна Магер, ведический астролог:

Даже в этот сложный период у нас есть очень благоприятный день. 3 мая нас ожидает день, который называется «Акшая Тритья». С санскрита переводится как непобедимые третьи лунные сутки. Этот день считается одним из самых сильных дней Ведического лунного календаря с энергетической точки зрения, такое случается только раз в году. В это время звезды дают нам свою энергию и благословение. Волшебный момент, чтобы загадать самые заветные желания.