Британская разведка опозорилась на весь мир. Муковозчик о том, как 20 лет безуспешно искали российского шпиона

Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

Британская разведка опозорилась на весь мир. MI5 пыталась вычислить в рядах MI6 двойного агента, якобы завербованного Россией. Вот только никого не нашли. Вся операция длилась почти 20 лет, в ней задействовали около 35 сотрудников. Андрей Николаевич, злорадствовать будете?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Конечно! Потому что ведь нашли! Как это никого не нашли. А внучку эсэсовца по кличке Мясник? Эту, как ее, Блейз Метревели, ведь нашли и сделали ее новым руководителем внешней разведки MI6! Так что результат у британцев есть, хотя и вопросы тому результату сейчас задает весь мир. И смеется с бывшей владычицы морей тоже весь мир.

Но говоря вообще, игры спецслужб, когда мы через них ищем двойного агента у нас, работающего на них, – это, девчонки, не для слабонервных. Не для слабаков, которым подавай результат, да еще и достоверно подтвержденный. Ведь смотрите: если шпионов много, это значит, что контрразведка мышей не ловит. А если шпионов мало, то зачем тогда в контрразведке такие штаты?

Между этими Сциллой и Харибдой государственного управления всю дорогу и крутятся и MI5, и MI6, и польская дефензива, и румынская сигуранца. А нам с вами, девочки, нужно твердо знать только одно: все наши – это благородные разведчики, рыцари плаща и кинжала. А все ихние – это подлые шпионы, злые и коварные диверсанты. Усвоили? Как это зачем вам это знать? Чтобы рука не дрогнула в нужный момент, вот зачем.