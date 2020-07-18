«Выйдите на солнышко и немножко позагорайте». Нужно ли отбеливать зубы? Мнение стоматолога

Сергей Кулик, депутат Минского городского Совета депутатов, главный врач 14-й городской стоматологической поликлиники г. Минска: Надо четко понимать, для чего мы это делаем. И плюс к этому желанию конкретного лица должна быть консультация хорошего специалиста. Чтобы он объяснил и плюсы, и минусы.

А больше плюсов или минусов?

Сергей Кулик:

А истина посередине. Потому что у каждого индивидуально. Кому-то хочется, чтобы зубы были белее, но я их вижу белыми, как специалист, что у него все в полном порядке. Вот ему хочется, чтобы они были белее. Есть хорошее предложение: выйдите на солнышко и немножко позагорайте. Все! Контраст цветов, кожные покровы, и совершенно по-другому вдруг становится. Бывают такие ситуации, когда по тем или иным причинам один из зубов выбивается из общего контекста по цвету. Нужно разобраться, в чем причина, и исходя из этого, применить методику. Может быть, конкретно по этому зубу.