«Оказать всяческое содействие по сохранению предприятия». Николай Снопков провёл выездной приём граждан в Буда-Кошелёве

Новости Беларуси. Вопросы строительства и сохранения предприятий. Очередной прием граждан 17 июля прошел в Буда-Кошелеве. Встречу с жителями района провел первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, с просьбой продления санации до трех лет и недопущения продажи предприятия обратилось руководство гомельского предприятия по производству тары и упаковки из полимеров. Здесь трудится более 200 человек. Коллектив делает многое, чтобы выйти из банкрота. Проработаны внешние и внутренние рынки сбыта. В производство внедряются современные виды продукции.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Принять меры и оказать всяческое содействие по сохранению предприятия, сохранению структуры акционерного капитала предприятия и помощи в его дальнейшем развитии.

Также гомельчане жаловались на недоведенный до конца проект жилого дома. В центре города должны были возвести две 10-этажки с подземной парковкой. При этом объект разделили на два пусковых комплекса. Первый дом и часть парковки ввели в эксплуатацию в мае 2015 года. На второй дом с заявителями заключили соглашения, люди внесли деньги.