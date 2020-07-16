«Выхожу на улицу с лаком для волос, вижу одуванчик, его прыскаю». Смотрите, как белоруска делает уникальные украшения

На прилавках ювелирных магазинов они не просто гости – уже завсегдатаи. Украшения из эпоксидной смолы пользуются невероятным спросом! Это магия, полёт фантазии и даже сакральный смысл – для них, застывших в смоле, время остановилось навсегда.

Это и привлекло Карину, нынешнего мастера по изготовлению чуда. Девушка работает в ИТ-компании, но душа всегда тяготела к творчеству. Карина Карпович, мастер по изготовлению украшений из эпоксидной смолы:

Просто листая ленту в Инстаграм, я наткнулась на «шарики с цветами» – сейчас я это называю «украшения из смолы» – на аккаунт одного мастера из России. И эти украшения меня впечатлили, потому что было настолько невероятно увидеть в чём-то таком твёрдом такую композицию цветочную.

Всё начиналось с хобби: первые заготовки, собранные вручную цветы, заливка сухоцветов эпоксидной смолой с замиранием сердца: а вдруг пойдёт что-то не так? Спустя два года хобби превратилось в нечто большее. Сейчас в арсенале девушки огромное количество заготовленных цветков, а страничка в Инстаграм усыпана заказами.

Её украшения находят своих хозяек в разных точках мира, однако девушка признаётся: несмотря на цветовое разнообразие, самыми популярными не только у наших девушек, но и за рубежом остаются украшения с полей Синеокой. Карина Карпович:

Основной поставщик цветов – это моя мама. Это моя цветочная фея, которая привозит мне с дачи цветы и я их сушу трепетно и делаю заготовки на весь год. Например, сбор одуванчиков происходит, вообще, очень весело. Я выхожу на улицу с лаком для волос, и вижу одуванчик нужного мне размера, пушистости, я его прыскаю, жду, пока он засох. Это для фиксации его формы.

Из эпоксидной смолы делают броши, браслеты, кольца, серьги, кулоны и всё, что вздумается. У таких вещичек есть своя аудитория, которую не смущает даже отсутствие драгоценных камней и металлов – интерес у модниц к таким аксессуарам на пике. Чтобы превратиться в хрупкие и утонченные изделия, засушенные дары природы запечатываются в специальной смоле, а после полируются – ручная и совсем не женская работа.

Карина Карпович:

Вот заготовка. Самое интересное, это извлечение изделия из молда. Всегда интересно, как высохли цветочки, потому что они могут подвинуть друг дружку. Но всегда надеешься на результат, что всё ровно и, конечно же, самое главное, без пузырьков. Красота украшений пленит, так и хочется обзавестись новым хобби и опробовать магию природы в работе! Однако эксперты предостерегают: эпоксидная смола – очень капризный материал, навык и опыт приходят только после неудачных экспериментов. Инструкцией для начинающих мастеров становятся видео в Интернете и пошаговые статьи.

Карина Карпович:

Всё начинается с чего? Сначала мы находим эти незабудки. Мы их сушим. Потом мы их извлекаем, сортируем. Закладываются в молд сами цветочки, заливается молд смолой. Иногда требует многоэтапной заливки, если это какая-то более сложная композиция. Далее, по истечении какого-то времени, например, через сутки извлекается из молда уже само изделие. Далее издели уже вручную, как я делаю, абразивной бумагой разной зернистости это всё шлифуется. Обработка на полировальном оборудовании,с помощью полировальной пасты. И только после этого у нас рождается идеальный блестящий шарик.