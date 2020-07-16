В Беларусь снова вернётся жара? Прогноз погоды на середину июля

Новости Беларуси. В ближайшие дни в Беларуси ожидается потепление.

По информации Белгидромета, в пятницу – 17 июля – ночью по юго-западу страны температура составит от +8°C до +15°C, днем ожидается от +21°C до +27°C. По юго-западу местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман.

В субботу – 18 июля – ночью температура составит от +8°C до +15°C. В дневное время прогнозируется от +22°C до +27°C. Преимущественно по югу и юго-западу страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром слабый туман.

В воскресенье – 19 июля – столбик термометра будет показывать от +9°C до +16°C ночью и до +21.. +27°C днем. Преимущественно без осадков. В юго-западных регионах ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром слабый туман.

В начале недели, в понедельник – 20 июля – температура составит от +10°C до +17°C ночью и от +21°C до +27°C в дневное время. В отдельных районах республики ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман.

Во вторник – 21 июля – температура воздуха составит от +12°C до +17°C ночью, а днем – от +18°C до +24°C . По юго-востоку прогнозируется до +27°C. Местами по стране кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман.