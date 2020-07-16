В Беларуси проходит последний экзамен ЦТ

Новости Беларуси. Очередное испытание 16 июля у белорусских абитуриентов. Они пишут тест по всемирной истории. Сдавать его планируют около 1200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дисциплина закрывает основной график ЦТ. Раздавать задания в аудиториях начали в 11 часов. Кто не смог попасть на тестирование сегодня, может пройти испытание в резервный день – 19 или 23 июля. Зарегистрироваться нужно успеть до 17 числа, при этом каждый случай рассмотрят индивидуально. Причина пропуска ЦТ должна быть уважительной.