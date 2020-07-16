В Беларуси проходит последний экзамен ЦТ

Новости Беларуси. Очередное испытание 16 июля у белорусских абитуриентов. Они пишут тест по всемирной истории. Сдавать его планируют около 1200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Очередное испытание 16 июля у белорусских абитуриентов. Они пишут тест по всемирной истории. Сдавать его планируют около 1200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дисциплина закрывает основной график ЦТ. Раздавать задания в аудиториях начали в 11 часов.
Кто не смог попасть на тестирование сегодня, может пройти испытание в резервный день – 19 или 23 июля. Зарегистрироваться нужно успеть до 17 числа, при этом каждый случай рассмотрят индивидуально. Причина пропуска ЦТ должна быть уважительной.
Напомним, централизованное тестирование в Беларуси проводится с 2005 года. В 2020 году на него зарегистрировались более 64 тысяч человек. Интересно, что накануне по итогам тестов по иностранному языку 100 баллов – максимальное количество – набрали сразу 47 абитуриентов.