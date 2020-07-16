«Мы помылись, продезинфицировали». Минская 4-ая больница возвращается к обычному режиму работы

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в ряде регионов республики уже начато перепрофилирование коечного фонда инфекционных стационаров. Медики 4-ой городской клинической больницы имени Савченко тоже постепенно начинают работу в штатном режиме.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в деятельность многих медицинских учреждений страны. Медикам разных специализаций на время пришлось переквалифицироваться в инфекционистов.

Жанна Лазарчик, заместитель главного врача по медицинской части для работы по ГО и мобилизационной работе УЗ «4 –я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко):

С 23 марта терапевтическое отделение начало работать с пациентами с COVID–инфекцией. Полностью терапевтический корпус – это значит 5 отделений: из них 3 кардиологических, 1 пульмонологическое и 1 реабилитационное.

Ещё на прошлой неделе вход в хирургическое отделение клиники был строго ограничен. Принимали исключительно пациентов с COVID-19. Но сегодня здесь чистая зона: избавились от шлюзов и переоборудовали палаты.