«Мы помылись, продезинфицировали». Минская 4-ая больница возвращается к обычному режиму работы
В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в ряде регионов республики уже начато перепрофилирование коечного фонда инфекционных стационаров. Медики 4-ой городской клинической больницы имени Савченко тоже постепенно начинают работу в штатном режиме.
Пандемия коронавируса внесла коррективы в деятельность многих медицинских учреждений страны. Медикам разных специализаций на время пришлось переквалифицироваться в инфекционистов.
Жанна Лазарчик, заместитель главного врача по медицинской части для работы по ГО и мобилизационной работе УЗ «4 –я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко):
С 23 марта терапевтическое отделение начало работать с пациентами с COVID–инфекцией. Полностью терапевтический корпус – это значит 5 отделений: из них 3 кардиологических, 1 пульмонологическое и 1 реабилитационное.
Ещё на прошлой неделе вход в хирургическое отделение клиники был строго ограничен. Принимали исключительно пациентов с COVID-19. Но сегодня здесь чистая зона: избавились от шлюзов и переоборудовали палаты.
Жанна Лазарчик:
Уже полностью хирургический корпус освобождается. Мы помылись, продезинфицировали этот корпус. Оставили только 40 коек для пациентов хирургического профиля.
Уже вовсю идет плановая госпитализация профильных пациентов. Из нестандартных процедур – измерение температуры на входе и масочный режим в палатах. В остальном всё, как до пандемии.
Жанна Лазарчик:
За это время в штат мы ввели дезинструктора, который проходил по определённому графику, ежедневно с утра до конца рабочего дня проводил дезинфекцию всех общественных помещений, там, где нет палатных отделений, медицинских работников. Это холлы, лифты.
«Добивая» вирус в стенах больницы, тщательно отмывали каждый сантиметр. Зачистку вели не только дезинфекторы, но и другой персонал. Тем не менее доктора, как и прежде, настороже. Ранее в Минске возобновили работу городской онкодиспансер, больница скорой медицинской помощи, городская гинекологическая больница и 1-ая клиническая.