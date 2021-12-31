Несколько Дедов Морозов и Суперменов спустились с крыши. Вот как необычно поздравили пациентов детской больницы в Гродно

Сразу несколько Дедов Морозов и Суперменов спустились к детям в палаты прямо с крыши медцентра. Такое волшебство для тех, кто вынужден провести Новый год в больничных стенах, подготовили работники одного из гродненских предприятий, и сняли трогательный ролик.