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Несколько Дедов Морозов и Суперменов спустились с крыши. Вот как необычно поздравили пациентов детской больницы в Гродно

31 декабря 2021 11:35
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Новости Беларуси. Праздник пришел через окно. Самое необычное поздравление с Новым годом получили маленькие пациенты Гродненской областной детской больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Несколько Дедов Морозов и Суперменов спустились с крыши. Вот как необычно поздравили пациентов детской больницы в Гродно-1

Сразу несколько Дедов Морозов и Суперменов спустились к детям в палаты прямо с крыши медцентра. Такое волшебство для тех, кто вынужден провести Новый год в больничных стенах, подготовили работники одного из гродненских предприятий, и сняли трогательный ролик.  

Несколько Дедов Морозов и Суперменов спустились с крыши. Вот как необычно поздравили пациентов детской больницы в Гродно-4

Несколько Дедов Морозов и Суперменов спустились с крыши. Вот как необычно поздравили пациентов детской больницы в Гродно-6

Ведь несмотря ни на что, у детей должна быть рядом сказка и ожидание чуда.  

# Новый год # общество # Фотофакт

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