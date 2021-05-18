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300 тысяч доз препарата. Гуманитарный груз с китайской вакциной от коронавируса доставят 18 мая в Беларусь

18 мая 2021 06:24
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Новости Беларуси. Гуманитарный груз с китайской вакциной от COVID-19 доставят 18 мая в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военно-транспортный самолет Ил-76 накануне вылетел по маршруту Мачулищи – Пекин – Мачулищи.

В Беларусь будет доставлена гуманитарная помощь из Китая – вакцина от коронавируса. Всего на борту 14 тонн груза, а это 300 тысяч доз препарата Vero Cell.

300 тысяч доз препарата. Гуманитарный груз с китайской вакциной от коронавируса доставят 18 мая в Беларусь-1

В феврале 2020 года, когда Китай столкнулся с эпидемией, Беларусь стала первой страной, которая по поручению Александра Лукашенко направила материальную гуманитарную помощь в КНР. Спустя время Китайская народная республика подставила плечо в борьбе с пандемией уже нашей стране. За последние три месяца в Минск было направлено более 90 тонн различных грузов.

300 тысяч доз препарата. Гуманитарный груз с китайской вакциной от коронавируса доставят 18 мая в Беларусь-4

Медики Беларуси и Китая плотно сотрудничают. Наши врачи и ученые постоянно обмениваются информацией о принимаемых мерах по противодействию распространению инфекции, в формате онлайн обсуждают методы лечения и профилактики.

# Беларусь-Китай # общество # Фотофакт

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