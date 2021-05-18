300 тысяч доз препарата. Гуманитарный груз с китайской вакциной от коронавируса доставят 18 мая в Беларусь

В Беларусь будет доставлена гуманитарная помощь из Китая – вакцина от коронавируса. Всего на борту 14 тонн груза, а это 300 тысяч доз препарата Vero Cell.

Новости Беларуси. Гуманитарный груз с китайской вакциной от COVID-19 доставят 18 мая в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военно-транспортный самолет Ил-76 накануне вылетел по маршруту Мачулищи – Пекин – Мачулищи.

В феврале 2020 года, когда Китай столкнулся с эпидемией, Беларусь стала первой страной, которая по поручению Александра Лукашенко направила материальную гуманитарную помощь в КНР. Спустя время Китайская народная республика подставила плечо в борьбе с пандемией уже нашей стране. За последние три месяца в Минск было направлено более 90 тонн различных грузов.