Выезды на реальные задачи ежедневно – показываем, как готовят белорусский спецназ

Недавно мы прошли предвыборный период. Это время связано с возможностью провокаций и расшатыванием ситуации, чем заинтересованные лица не упустят возможность воспользоваться, как это было в 2020 году. Но мы учимся на ошибках. А потому к событиям 2025 года подошли осознанно и максимально подготовленными. Это касалось и внутренних войск, основная задача которых – обеспечивать безопасность в стране, и которые на неделе отметили профессиональный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С 2022 года отряды спецназначения стали появляться во всех регионах. Это элита внутренних войск, под силу которой задачи любого характера. А их стиль – постоянное усовершенствование навыков, исходя из реальной обстановки. В одном из таких отрядов на неделе побывала наша Галина Буро.

Этот день нам точно запомнится. Место дислокации – полигон под Гродно. Тренировка с бойцами воинской части 5522 МВД Беларуси, участвуем лично. Экипировка по размеру, кстати, полностью белорусского производства. Бойцы к такому обвесу привыкли, для нас же это уже испытание. Встаем в ряды отряда специального назначения «Тайфун».

Галина Буро, корреспондент:

Утро во внутренних войсках начинается не с кофе, а с занятий по специальной подготовке. Кросс в полной экипировке три километра. Разминка на все группы мышц, дальше – огневая подготовка, с элементами тактических занятий. Вот и мы проходим экспресс-курс стрельбы, для начала из пистолета. Это сложнее, чем кажется. Учиться мне еще и учиться. Зато с автоматом быстрее нашли общий язык.

На очереди и тактическая медицина. Наложить жгут, вколоть себе через одежду лекарство, поставить капельницы, эвакуировать раненых, а главное – рационально отключить эмпатию при спасении раненого. Казалось, наложить жгут проще простого. Но нет – здесь нужна сила, навык и психологическая настройка. Я максимально стараюсь. Все, что могу, извините. Потому спецназ оттачивает мастерство ежедневно. Широкий спектр легенд: от отработки задержаний на транспорте или в жилых кварталах до действий на пересеченной местности при розыске диверсионно-разведывательных групп.

Заместитель командира отряда специального назначения «Тайфун» воинской части 5522 МВД Беларуси:

Никогда не стоим на месте, сами всегда наворачиваем себе обстановку. Как говорится, чем хуже, тем лучше: чем хуже в учениях, тем лучше и легче потом при выполнении служебно-боевой задачи. Постоянно проводятся занятия с инструкторами, которые имеют реальный боевой опыт. Поэтому наша боевая подготовка всегда идет в ногу со временем. Такие спецотряды, как «Тайфун», два года назад по приказу командующего внутренними войсками были созданы по всей стране. Выезды на реальные задания у бойцов ежедневно, помогают милиции задерживать преступников. Зачисление в отряд – через жесткий отбор: они – элита. Некоторые – обладатели крапового берета.