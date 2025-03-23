Для воспитанников детских домов во Дворце спорта «Уручье» организовали спортивный праздник

Увлекательное путешествие в мир волейбола для воспитанников детских домов Минской области организовали во Дворце спорта «Уручье». К проекту «В мире армейского спорта» присоединилась и волейбольная команда «Минск», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята познакомились с тренерами и руководством детской спортивной школы. Были и веселые эстафеты, конкурсы с мячом и мастер-классы от профессиональных игроков. Благодаря квизу «Волейболим вместе» дети смогли попробовать свои силы в спортивном состязании. Кульминацией праздника стало награждение. На память дети получили дипломы, мягкие игрушки и яркие календари.

Милана Баковец:

Мне очень понравилось сегодня, я очень рада, много с кем познакомилась. Я уезжаю с хорошими впечатлениями, потому что тут много классных ребят спортивных, которые мне очень понравились, и вообще этот квест просто великолепен.

Вадим Белоусов, заместитель командира спортивной роты по идеологической работе спортивного комитета Вооруженных Сил Беларуси:

Для ребят это новое, интересное. Это возможность пообщаться со спортсменами, поиграть самим, то есть приобщиться к спорту. Может быть, в будущем кто-то из ребят сможет проявить себя и стать профессионалом или любителем, но это уже будет показатель.