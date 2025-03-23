Лукашенко: Беларусь рассматривает Пакистан как одного из главных партнеров в Азии

Минск рассматривает Пакистан как одного из главных партнеров в Азии, подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении руководства этой страны с национальным праздником. Именно 23 марта отмечается дата становления Пакистана как независимого мусульманского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«На протяжении своей истории ваша страна демонстрировала стойкость, мужество и стремление к самостоятельности. Современный Пакистан пользуется заслуженным авторитетом и является влиятельным участником международного сообщества, играет важную роль в мировых политических и экономических процессах. Республика Беларусь рассматривает Исламскую Республику Пакистан как одного из главных партнеров в Азии и остается неизменно заинтересованной в углублении двусторонних отношений», – говорится в поздравлении.

Такие слова адресовал белорусский лидер Президенту Пакистана. Отдельно Александр Лукашенко обратился к премьер-министру страны, с которым встречался в Исламабаде в ноябре 2024 года. Глава нашего государства в поздравлении Шахбазу Шарифу отметил, что рассчитывает на продолжение дружеского диалога и ждет его с визитом в Минске в предстоящем апреле.