Планы ЖКХ на 2025-й, качественная питьевая вода – поговорили с Александром Максимчуком

Слышать людей и их проблемы и предложения – одна из ключевых задач в работе белорусских сенаторов. Что волнует граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства и как можно оценить эффективность службы 115? Это и не только обсудим с гостем программы «Сенат» на СТВ, членом Совета Республики, генеральным директором Брестского областного унитарного предприятия управления жилищно-коммунального хозяйства Александром Максимчуком.

Виолетта Шаблинская, СТВ:

В стране Год благоустройства. Какие задачи стоят перед сферой жилищно-коммунального хозяйства в этом направлении? Александр Максимчук, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Это, конечно, озеленение, высадка деревьев, кустарников, устройство газонов, ремонт улично-дорожной сети, устройство тротуаров, пешеходных дорожек. Это качественная питьевая вода – тоже сюда входит как одно из направлений. Малые архитектурные формы. В общем, все то, что мы делаем сейчас, но только это под эгидой того, что нужно привлекать еще и население для участия в этих мероприятиях. Поэтому мы понимаем на сегодня задачи для Брестской области. Выделены определенные средства, ресурс. Мы двигаемся в этом направлении. Планы мероприятий разработаны, и в каждом регионе области точно так же планы разработаны. И эти планы максимально приближены к тому, чтобы вовлечь население в этот процесс, чтобы помогали. Только вместе мы сможем сделать нашу Родину красивой, более удобной и комфортной для жизни. Виолетта Шаблинская:

А приходят ли жители первого региона со своими инициативами по благоустройству? Александр Максимчук:

Эти инициативы есть, гражданские инициативы. Кстати, скажу, что сегодня по Бресту восемь локаций мы определили, где будут спортивные площадки. И предлагаем населению, чтобы они участвовали в обустройстве. Помогали или физически, или деньги вкладывали.

Виолетта Шаблинская:

У нас в Беларуси качество во всем. Минск в начале этого года был переведен на артезианскую воду. Как в Бресте работают в этом направлении и что вы можете отметить? Александр Максимчук:

В 2025 году нам необходимо закончить программу качественного питьевого водоснабжения и оснастить им 100 % населения. До 2024 года мы уже поставили 120 станций обезжелезивания. Для того чтобы обеспечить качественной питьевой водой все остальное население, нам необходимо в этом году 44 станции обезжелезивания построить. У нас уже изготовлена проектно-сметная документация, выделены средства, поэтому в этом направлении будем двигаться. Виолетта Шаблинская:

На повестке дня сейчас увеличение переработки отходов. Какие перспективы у нас в этом направлении? Александр Максимчук:

В 2017 году была принята в Республике Беларусь национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами. И если так сказать, в 2015 году у нас уровень извлечения отходов был около 16 %. На сегодня в целом в стране около 40 %. На этом заводе, на котором находимся мы, уровень извлечения 55 %. Это одно из передовых предприятий, которое вместе с тем, что отсортировывает ВМР, оно еще сортирует и органику. Поэтому в этом направлении стоит задача в 2025 году достичь уровень использования в 65 %. Задача очень сложная, но мы к этому стремимся и поэтому в этом направлении будем двигаться. Виолетта Шаблинская:

Наша программы выходит в День работников жилищно-коммунального хозяйства. Что вы можете пожелать коллегам?