Выездной штаб по ликвидации последствий урагана прошёл в Гомельской области

Выездной штаб по ликвидации буреломов после июльского урагана прошел 11 декабря в Жлобинском и Буда-Кошелевском районах. Министр лесного хозяйства Александр Кулик вместе с представителями отрасли со всех регионов посетил пострадавшие лесосеки, где в эти дни продолжается очистка территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В соседней Могилевской области восстановительные работы уже завершились, а на Гомельщине по решению главы государства сроки продлили до конца февраля. Это позволит навести порядок без спешки и нарушений техники безопасности.

Игорь Дегтярик, генеральный директор Гомельского производственного лесохозяйственного объединения:

16 тысяч гектаров надо только сплошных санитарных рубок. На сегодня уже больше 12 тысяч гектаров пройдено. Остались объемы, они распределены, за каждым объединением закреплены, каждый знает, что делать, все контролируемо. Здесь проблемных вопросов нет.