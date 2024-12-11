Выездной штаб по ликвидации последствий урагана прошёл в Гомельской области

Выездной штаб по ликвидации буреломов после июльского урагана прошел 11 декабря в Жлобинском и Буда-Кошелевском районах. Министр лесного хозяйства Александр Кулик вместе с представителями отрасли со всех регионов посетил пострадавшие лесосеки, где в эти дни продолжается очистка территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В соседней Могилевской области восстановительные работы уже завершились, а на Гомельщине по решению главы государства сроки продлили до конца февраля. Это позволит навести порядок без спешки и нарушений техники безопасности.
Игорь Дегтярик, генеральный директор Гомельского производственного лесохозяйственного объединения:
16 тысяч гектаров надо только сплошных санитарных рубок. На сегодня уже больше 12 тысяч гектаров пройдено. Остались объемы, они распределены, за каждым объединением закреплены, каждый знает, что делать, все контролируемо. Здесь проблемных вопросов нет.
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
Задача поставлена Президентом, и она, безусловно, будет выполнена. Из 5,7 миллиона кубометров, которые были повреждены (это, конечно, огромная цифра – около 6 миллионов кубометров), сегодня мы перешагнули планку в 5 миллионов. Поэтому практически 50 % сделано осенью, и весной мы доделаем оставшийся объем.
Глава ведомства также отметил, что продолжается реализация буреломной древесины – предлагаемые объемы востребованы промышленностью. Кроме того, в Жлобине сегодня открылась торговая площадка «Лесной домик». Объект стал 18-м по счету в отрасли и 3-м в Гомельской области. В павильонах представлена продукция всех лесхозов региона – пиломатериалы и бани, летние домики и беседки, изделия для приусадебных участков и декоративно-посадочный материал, древесное топливо и даже продукты питания. Среднемесячная выручка подобных торговых точек – около 2 миллионов 300 тысяч рублей. Александр Кулик анонсировал открытие следующего «Лесного домика» в Барановичах.