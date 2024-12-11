«Самым сложным было найти локации». Узнали у сценариста, как снимался фильм «Чёрный замок»
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Пусть не обидит вас мой вопрос. А вы не испортите Короткевича, как вы думаете?
Глеб Шпригов, продюсер, сценарист:
Наверное, не мне судить, но я надеюсь, что мы не испортили Короткевича, потому что уже достаточно большое количество людей посмотрело этот фильм, я пока не слышал каких-то отрицательных отзывов. Наоборот, все говорят о том, что впервые сделан какой-то действительно большой проект.
Евгений Пустовой:
Скажите, фишки самого процесса съемочного, что вас зацепило? Может, во время съемок что-то легендарное происходило?
Глеб Шпригов:
Большое кино снимать очень сложно по многим своим параметрам, потому что оно требует очень больших усилий от всех членов съемочной группы. Этот проект был действительно сложный, прежде всего тем, что у нас было два временных пласта в кино. Один – современный, его, конечно, легче снимать, но на определенный уровень выходить тоже очень сложно. И второй – это 1611-1612 год. Мы воспроизводили это время. Самым сложным было найти локации, то есть места съемок. Понятно, что можно построить декорации, мы их строили. Действительно, они были очень масштабные и огромные, все это работает, графика компьютерная. Но найти какие-то аутентичные места – это была главная задача. Мы проехали от Гродно до Полоцка и побывали в большом количестве совершенно уникальных мест, нашли эти локации. И поэтому, когда люди будут смотреть фильм, они будут чувствовать эту природу, культуру нашу, которая сохранилась, осталась, потому что действительно много уникальных съемок, уникальных мест.
Евгений Пустовой:
А какие места мы узнаем?
Глеб Шпригов:
Гродно, Лида, Ворняны, Глубокое, Полоцк. Есть такой момент, когда мы подходим к костелу, заходим в костел, поднимаемся по лестнице и смотрим в окно, а по факту это четыре разных места. Это Гродно, Полоцк, Браслав и так далее. То есть кино из этого состоит. Это магия.
Евгений Пустовой:
О чем кино?
Глеб Шпригов:
Есть какие-то отсылки, есть понимание того, что такое наша история, кто мы такие, наша идентификация, откуда мы, какая у нас за плечами история, культура. Все это есть, но каждый это должен вынести сам, посмотрев кино.
Евгений Пустовой:
«Черный замок» – это все-таки экранизация или новое прочтение?
Глеб Шпригов:
Не экранизация, мы не ставили такой цели, потому что уже был фильм, который является достаточно близкой экранизацией романа. Там Короткевич лично принимал участие как автор сценария. Поэтому задача была совершенно иная. Задача была в том, чтобы показать, насколько роман этот, который написан, давно написан в разных временных пластах, там более пяти пластов временных в самом романе. Мы оставили два. Но еще была задача показать, насколько он современен. И мы перенесли действия в наши дни для того, чтобы показать, насколько это все близко современнику, тем людям, которые сейчас живут. Наверное, поэтому назвать, что это экранизация, невозможно. Это базируется на основе романа. Но это другое совершенно произведение.
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