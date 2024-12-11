«Самым сложным было найти локации». Узнали у сценариста, как снимался фильм «Чёрный замок»

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Пусть не обидит вас мой вопрос. А вы не испортите Короткевича, как вы думаете?

Глеб Шпригов, продюсер, сценарист:

Наверное, не мне судить, но я надеюсь, что мы не испортили Короткевича, потому что уже достаточно большое количество людей посмотрело этот фильм, я пока не слышал каких-то отрицательных отзывов. Наоборот, все говорят о том, что впервые сделан какой-то действительно большой проект. Евгений Пустовой:

Скажите, фишки самого процесса съемочного, что вас зацепило? Может, во время съемок что-то легендарное происходило? Глеб Шпригов:

Большое кино снимать очень сложно по многим своим параметрам, потому что оно требует очень больших усилий от всех членов съемочной группы. Этот проект был действительно сложный, прежде всего тем, что у нас было два временных пласта в кино. Один – современный, его, конечно, легче снимать, но на определенный уровень выходить тоже очень сложно. И второй – это 1611-1612 год. Мы воспроизводили это время. Самым сложным было найти локации, то есть места съемок. Понятно, что можно построить декорации, мы их строили. Действительно, они были очень масштабные и огромные, все это работает, графика компьютерная. Но найти какие-то аутентичные места – это была главная задача. Мы проехали от Гродно до Полоцка и побывали в большом количестве совершенно уникальных мест, нашли эти локации. И поэтому, когда люди будут смотреть фильм, они будут чувствовать эту природу, культуру нашу, которая сохранилась, осталась, потому что действительно много уникальных съемок, уникальных мест.