Что говорят российские коллеги про белорусское кино? Ответил продюсер

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Глеб Шпригов, продюсер, сценарист:

К белорусскому кино в любом случае отношение хорошее. В Беларуси легко снимать кино. И поэтому с удовольствием сюда приезжают, здесь работает огромное количество групп. И очень известные фильмы снимаются, в том числе из последних про Федора Черенкова снимали в Беларуси. А потом спокойно говорили, что фильм снят на стадионе «Динамо» в Москве. Сейчас снимался «В списках не значился» большой фрагмент в Бресте, в Брестской крепости, Машков его снимал. То есть сюда любят приезжать, знают, что здесь очень много профессиональных людей, которые способны на самом высоком уровне любой фильм сделать. Когда-то мне один знакомый продюсер в Москве сказал: конечно, можно поехать в любой российский город, в Тверь куда-нибудь, но там нет киностудии, нет специалистов. То есть их не вырастишь за несколько дней. Это школа, десятилетие. Это школа, которая здесь, слава богу, сохранилась.

Евгений Пустовой:

Скажите, школа классического кино у нас сохранилась, да?

Глеб Шпригов:

Я думаю, что нет. Я думаю, что сейчас как раз таки здесь очень много людей, которые владеют самыми современными технологиями, методами. Я думаю, наш фильм «Черный замок», который полностью снят здесь, в Беларуси, белорусскими специалистами, это прекрасно доказывает.