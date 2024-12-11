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Белорусский кинематограф начался благодаря женщине? Ответил актёр

11 декабря 2024 17:37
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. 

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Вы полностью погрузились в роль пионера белорусского кинотеатра, можно сказать, кинематографа. Кем он вам представился? Что это за человек?

Белорусский кинематограф начался благодаря женщине? Ответил актёр-2

Александр Дещиц, актер:
Это человек очень целеустремленный, предприимчивый и вдохновленный. Целая группа профессионалов работала, которые создали сценарий, драматургия которого, можно сказать, стала легендой появления кинематографа в Беларуси, потому что информации о Рихарде Штремере, его деятельности очень мало. Информация обрывками. Но сценарист настолько красиво создал историю, там, конечно же, присутствовала любовь, которая вдохновляла.

Евгений Пустовой:
Все-таки это не про деньги, а про любовь?

Александр Дещиц:
Я поясню, как все интересно сплелось. Да, фильмы он начал показывать, открывать первые электрокинотеатры в Беларуси. И зритель шел, были полные залы. Однажды, по легенде, в зрительный зал пришла жена губернатора Минска на тот момент. И он в нее влюбился и пригласил ее на главную роль в своем следующем фильме. Почему в фильме? Потому что оказалось, что те киноаппараты, которые крутили тогда, могли показывать фильм и могли снимать фильм.

Евгений Пустовой:
Благодаря женщине начался белорусский кинематограф?

Александр Дещиц:
Благодаря любви, а не женщине. Если дело делается без любви, то оно имеет недолгий срок. Знаете такую поговорку?

Подробности в видео.

# Кино # Евгений Пустовой

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