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Выделение полос для общественного транспорта: улица Немига станет безопаснее для пешеходов

18 мая 2016 17:36
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Новости Беларуси. Улица Немига станет безопаснее для пешеходов. В Минске разработали проект капитального ремонта улицы от площади Богушевича до Городского вала. В рамках реконструкции запланировано выделение полос для общественного транспорта. Так, на некоторых участках проезжая часть станет шестиполосной. Планируется и полностью упорядочить парковочные места, а где-то и вовсе ограничить маневры. К подготовительным работам уже приступили.

В перспективах и более амбициозные планы: возвращение символа улицы реки Немиги на поверхность, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Важник, председатель ОО «Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте»:
Немига должна стать пешеходной улицей, торговой улицей с рекой, которая должна появиться изнутри наверх. Улица Немига – река Немига. Вот это такая стратегия дальняя. Сейчас проведен капитальный ремонт участка улицы Немиги от Городского вала до улицы Ленина, подготовлена документация по другому участку – от площади Богушевича до Городского вала.

# общество # Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения # Юрий Важник

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