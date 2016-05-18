Выделение полос для общественного транспорта: улица Немига станет безопаснее для пешеходов

Новости Беларуси. Улица Немига станет безопаснее для пешеходов. В Минске разработали проект капитального ремонта улицы от площади Богушевича до Городского вала. В рамках реконструкции запланировано выделение полос для общественного транспорта. Так, на некоторых участках проезжая часть станет шестиполосной. Планируется и полностью упорядочить парковочные места, а где-то и вовсе ограничить маневры. К подготовительным работам уже приступили.

В перспективах и более амбициозные планы: возвращение символа улицы реки Немиги на поверхность, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Важник, председатель ОО «Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте»:

Немига должна стать пешеходной улицей, торговой улицей с рекой, которая должна появиться изнутри наверх. Улица Немига – река Немига. Вот это такая стратегия дальняя. Сейчас проведен капитальный ремонт участка улицы Немиги от Городского вала до улицы Ленина, подготовлена документация по другому участку – от площади Богушевича до Городского вала.