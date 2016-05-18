Новости Беларуси. В Минске расширили перечень коммунальных услуг, которые выполняются с привлечением средств жильцов. В список включили окраску дверей и кабины лифта. Причем работы по ремонту будут производить по необходимости, например, при наличии дефектов отделочного покрытия и при обнаружении фактов вандализма в виде некорректных надписей и рисунков.

Стоимость услуг разделят между всеми жильцами дома и включат в жировку. А вот сумма будет зависеть от метража квартиры собственника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.